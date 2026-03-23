  • Marathi News
  • IPL 2026 : 5 ट्रॉफी जिंकून सुद्धा मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर 5 स्टार्स का नाहीत? कॅप्टन हार्दिक पंड्याने सांगितलं कारण

IPL 2026 : 5 ट्रॉफी जिंकून सुद्धा मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर 5 स्टार्स का नाहीत? कॅप्टन हार्दिक पंड्याने सांगितलं कारण

IPL 2026 : मुंबई इंडियन ही आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. त्यांनी आतापर्यंत तब्बल पाचवेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली, मात्र इतर संघांप्रमाणे मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर त्या 5 ट्रॉफीचे प्रतिनिधित्व करणारे पाच स्टार्स दिसत नाहीत. यामागचं नेमकं कारण काय याबाबत कर्णधार हार्दिक पंड्याने उत्तर दिलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 23, 2026, 04:32 PM IST
IPL 2026 : 5 ट्रॉफी जिंकून सुद्धा मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीवर 5 स्टार्स का नाहीत? कॅप्टन हार्दिक पंड्याने सांगितलं कारण
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन येत्या शनिवार 28 मार्च पासून सुरु होणार आहे. तर आयपीएलमधील (IPL 2026) प्रसिद्ध संघ असलेला मुंबई इंडियन्स त्यांचा पहिला सामना हा रविवार 29 मार्च रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळेल. मुंबई इंडियन्स तर्फे त्यांच्या फॅन्ससाठी 21 आणि 22 मार्च रोजी जिओ वर्ल्ड ग्राउंड येथे मुंबई इंडियन्स फॅन फेस्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात चाहत्यांना त्यांच्या आवडत्या क्रिकेटरला भेटण्याची आणि संवाद साधण्याची संधी सुद्धा मिळाली. यावेळी कर्णधार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya)आणि कोच कायरन पोलार्ड यांची संयुक्त मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीत हार्दिक पंड्याला मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) 5 ट्रॉफी जिंकून सुद्धा त्यांच्या जर्सीवर 5 स्टार्स का नाहीत? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर हार्दिकने दिलेल्या उत्तराने सर्वांचं मन जिंकलं. 

जर्सीवर 5 स्टार्स का नाहीत?

मुंबई इंडियन्सने 5 ट्रॉफी जिंकून सुद्धा त्यांच्या जर्सीवर 5 स्टार्स का नाहीत? हा प्रश्न कर्णधार हार्दिक पंड्याला विचारण्यात आला. यावेळी हार्दिक म्हणाला की, 'मला वाटतं प्रामाणिकपणे सांगायचं तर आम्हा मुंबई इंडियन्स संघाला आयपीएलच्या जास्तीत जास्त ट्रॉफी जिंकायच्या आहेत. आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की आमच्याकडे आधीच 5 ट्रॉफी आहेत. मग जर आणखी ट्रॉफी जिंकल्या आणि जर्सीवर पुढे स्टार्स ऍड करण्यासाठी जागा शिल्लक राहिली नाही, तर भविष्यात आपण काय टाकणार?'. हार्दिकच्या या उत्तराने फॅन्सचे मन जिंकले आणि त्यांनी एकच जल्लोष केला. 

मुंबई इंडियन्स फॅन्सला म्हणाला 'धडकन' : 

आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्सचा फॅनबेस खूप मोठा आहे. यावेळी जतीन सप्रूने हार्दिकला विचारलं की मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्सचं एका शब्दात वर्णन करायचं झाल्यास कसं करशील? यावर उत्तर देताना हार्दिकने मुंबई इंडिन्सच्या फॅन्सना 'धडकन' (हृदयाचे ठोके) म्हणून संबोधलं. तो म्हणाला मुंबई इंडियन्सचे फॅन्स हे खऱ्या अर्थाने संघाची धडकन आहेत. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय आम्ही धावा करू शकत नाहीत, विकेट्स घेऊ शकत नाही आणि सामना सुद्धा जिंकू शकत नाही, असेच पुढे देखील संघाला पाठिंबा देत राहा'. 

मुंबई इंडिअन्सचा आयपीएल 2026 मधील संघ : 

हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिकेल्टन, रॉबिन मिन्झ, राज बावा, रघू शर्मा, मिशेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्विनी कुमार, दीपक चहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत. 

मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल 2026 सामन्यांचे वेळापत्रक : 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल - दिल्ली - वेळ 3: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल - गुवाहाटी - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

