/Hardik Pandya fitness : मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार RCB विरुद्ध खेळणार की नाही? मुंबई इंडियन्ससाठी मोठी चिंता

RCB vs MI Hardik Pandya : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्या सुपर संडेचा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना रायपूरमध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याचे संघामध्ये पुनरागमन होणार की नाही यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. आता कर्णधार आगामी सामना खेळणार की नाही यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
Hardik Pandya fitness Update : रायपूरच्या मैदानावर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना 10 एप्रिल रोजी रंगणार आहे, आरसीबीच्या संघासाठी हा सामना महत्वाचा असणार आहे तर मुंबईचा संघ सलग दुसरा विजय या स्पर्धेमध्ये मिळवण्याचा प्रयत्नात असणार आहे. कारण या सिझनमध्ये हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली संघाने निराशाजनक कामगिरी केली आहे. मागील सामन्यांमध्ये हार्दिक पांड्याची तब्ब्येत ठिक नसल्यामुळे तो मागील सामना खेळला नव्हता, असे सूर्यकुमार यादवने सांगितले होते. आता रायपूरमध्ये संघाचा पुढील सामना खेळवला जाणार आहे. आता मुंबईच्या संघासाठी आणखी एक दुःखद बातमी आहे.
आयपीएल 2026 मधील दुखापतीचे सत्र अजूनही सुरुच आहे, आता रोहित शर्माचे संघामध्ये पुनरागमन झाल्यानंतर हार्दिक पांड्या आगामी सामना खेळणार की नाही अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. आगामी सामन्याआधी हार्दिक पांड्याची फिटनेस टेस्ट होणार आहे त्यामुळे तो सराव देखील करु शकणार नाही. पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यामध्ये हार्दिकला दुखापत झाली होती त्यामुळे गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये खेळला नव्हता. हार्दिकने दुखापतीमुळे या सिझनचा दुसरा सामना गमावला आहे.
आरसीबीविरुद्ध सामन्यात तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे की नाही यावर अजूनही चिंताच आहे. उर्वरित सर्व सामन्यांमध्ये मुंबईच्या संघाला विजय मिळवणे अनिवार्य आहे त्यामुळे जर संघाचा पराभव झाला तर संघ प्लेऑफमधून बाहेर होणार आहे. तर आरसीबीच्या संघाला मागील दोन सामन्यामध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे त्यामुळे आता त्यांची नजर प्लेऑफवर असणार आहे. आगामी सामन्यामध्ये आरसीबीचा संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
मुंबई इंडियन्सच्या संघासाठी आरसीबीचे मोठे आव्हान असणार आहे, त्यामुळे आता या सामन्यावर क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे. आरसीबीच्या संघाने या सिझनमध्ये चांगली सुरुवात केली होती पण त्यानंतर संघाला काही सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. आता गुणतालिकेची परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे, गतविजेत्या संघाला आता प्लेऑफच्या दिशेने जायचे असल्यास संघाला उर्वरित सामन्यांमध्ये विजय मिळवावा लागणार आहे. संघाने 10 सामन्यांमध्ये 12 गुण मिळवले आहेत. संघ सध्या गुणतालिकेमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे.