IPL 2026 : मुंबई इंडियन्ससाठी गुडन्यूज! CSK विरुद्ध सामन्यापूर्वी मुंबई संघात परतला स्टार खेळाडू

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये 32 वा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात येत्या 23 एप्रिल रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. मुंबई विरुद्ध चेन्नई यांच्यात होणाऱ्या हायव्होल्टेज सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सचा स्टार ऑलराऊंडर विल जॅक्स आता संघासोबत जोडला गेला असून मंगळवारी तो संघासोबत सराव करताना दिसला होता. 27 वर्षीय विल जॅक्सने व्यस्त आंतरराष्ट्रीय शेड्युलनंतर छोटा ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
इंग्लंडचा क्रिकेटर विल जॅक्स याने अॅशेज सीरिज दरम्यान इंग्लंडचे पाचपैकी चार सामने खेळले होते. यानंतर तो श्रीलंका दौऱ्यावर गेला आणि आयसीसी मेन्स टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा व्यस्त होता. विल जॅक्सने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडसाठी जबरदस्त प्रदर्शन केलं. त्याने यात चार प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार जिंकले. टी20 वर्ल्ड कप दरम्यान विल जॅक्सने 226 धावा केल्या आणि नऊ विकेट घेतल्या.
मुंबई इंडियन्सचा संघ आणि फॅन्सला विल जॅक्सच्या येण्याची खूप दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. मात्र विल जॅक्सने आपल्या पॅक शेड्युलमुळे संघासोबत जोडण्यासाठी वेळ घेतला. त्याने आरामासाठी काही वेळ मागितला होता. मुंबईने सोमवारी गुजरात टायटन्स विरुद्ध अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 99 धावांची खेळी करून ऐतिहासिक विजय मिळवला. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स मागील लागोपाठ 4 पराभवानंतर पुन्हा एकदा विजयपथावर परतली. यात तिलक वर्मा आणि अश्वनी कुमार यांचा खूप मोठा वाटा होता. अश्वनी कुमारने 4 विकेट्स आणि तिलक वर्माने 45 बॉलमध्ये नाबाद 101 धावांची खेळी केली. मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सला विजयासाठी 200 धावांचं आव्हान दिलं होतं, मात्र 100 धावांवरच गुजरात टायटन्सचा डाव गुंडाळला आणि मुंबईने 99 धावांनी विजय मिळवला.
गुजरात विरुद्ध मिळवलेल्या मोठ्या विजयानंतर मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये 10 व्या स्थानावरून सातव्या स्थायी पोहोचली आहे. मुंबई इंडियन्सने 6 पैकी 2 सामने जिंकून 4 पॉईंट्स आणि +0.067 नेट रन रेट सह सातवं स्थान मिळवलं आहे. तर गुजरात टायटन्सकडे पॉईंट्स टेबलमध्ये 6 पॉईंट्स असल्याने ते सहाव्या स्थानी आहेत. तर आता शेवटच्या स्थानी पुन्हा कोलकाता नाईट रायडर्स आली असून त्यांच्या खात्यात ३ पॉईंट्स आहेत. तर नवव्या स्थानी -1.173 च्या नेट रन रेट सह लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ असून आठव्या स्थानी -0.780 च्या नेट रन रेट सह चेन्नई सुपरकिंग्स आहे.