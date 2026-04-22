IPL 2026 : मुंबई इंडियन्ससाठी गुडन्यूज! CSK विरुद्ध सामन्यापूर्वी मुंबई संघात परतला स्टार खेळाडू

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्स 23 एप्रिल रोजी त्यांचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध हायव्होल्टेज सामना खेळणार आहेत. यापूर्वी मुंबईचा स्टार ऑलराऊंडर संघात परतला असून त्याने सरावाला सुरुवात केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 22, 2026, 07:39 AM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये 32 वा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात येत्या 23 एप्रिल रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. मुंबई विरुद्ध चेन्नई यांच्यात होणाऱ्या हायव्होल्टेज सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सचा स्टार ऑलराऊंडर विल जॅक्स आता संघासोबत जोडला गेला असून मंगळवारी तो संघासोबत सराव करताना दिसला होता. 27 वर्षीय विल जॅक्सने व्यस्त आंतरराष्ट्रीय शेड्युलनंतर छोटा ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 

इंग्लंडचा क्रिकेटर विल जॅक्स याने अ‍ॅशेज सीरिज दरम्यान इंग्लंडचे पाचपैकी चार सामने खेळले होते. यानंतर तो श्रीलंका दौऱ्यावर गेला आणि आयसीसी मेन्स टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा व्यस्त होता. विल जॅक्सने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडसाठी जबरदस्त प्रदर्शन केलं. त्याने यात चार प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार जिंकले. टी20 वर्ल्ड कप दरम्यान विल जॅक्सने 226 धावा केल्या आणि नऊ विकेट घेतल्या. 

मुंबई इंडियन्सला होती प्रतीक्षा : 

मुंबई इंडियन्सचा संघ आणि फॅन्सला विल जॅक्सच्या येण्याची खूप दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. मात्र विल जॅक्सने आपल्या पॅक शेड्युलमुळे संघासोबत जोडण्यासाठी वेळ घेतला. त्याने आरामासाठी काही वेळ मागितला होता. मुंबईने सोमवारी गुजरात टायटन्स विरुद्ध अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 99 धावांची खेळी करून ऐतिहासिक विजय मिळवला. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स मागील लागोपाठ 4 पराभवानंतर पुन्हा एकदा विजयपथावर परतली. यात तिलक वर्मा आणि अश्वनी कुमार यांचा खूप मोठा वाटा होता. अश्वनी कुमारने 4 विकेट्स आणि तिलक वर्माने 45 बॉलमध्ये नाबाद 101 धावांची खेळी केली. मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सला विजयासाठी 200 धावांचं आव्हान दिलं होतं, मात्र 100 धावांवरच गुजरात टायटन्सचा डाव गुंडाळला आणि मुंबईने 99 धावांनी विजय मिळवला. 

मुंबई पॉईंट्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी? 

गुजरात विरुद्ध मिळवलेल्या मोठ्या विजयानंतर मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये 10 व्या स्थानावरून सातव्या स्थायी पोहोचली आहे. मुंबई इंडियन्सने 6 पैकी 2 सामने जिंकून 4 पॉईंट्स आणि +0.067 नेट रन रेट सह सातवं स्थान मिळवलं आहे. तर गुजरात टायटन्सकडे पॉईंट्स टेबलमध्ये 6 पॉईंट्स असल्याने ते सहाव्या स्थानी आहेत. तर आता शेवटच्या स्थानी पुन्हा कोलकाता नाईट रायडर्स आली असून त्यांच्या खात्यात ३ पॉईंट्स आहेत. तर नवव्या स्थानी -1.173 च्या नेट रन रेट सह लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ असून आठव्या स्थानी -0.780 च्या नेट रन रेट सह चेन्नई सुपरकिंग्स आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

