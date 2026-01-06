मुस्तफिजूर रहमानला IPL न खेळताही KKR कडून मिळणार 9 कोटी 20 लाखांची भरपाई? जाणून घ्या नेमकं गणित

Mustafizur Rahman KKR IPL Controversy: बीसीसीआयच्या निर्देशानुसार कोलकाता नाइट रायडर्सने (केकेआर) बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला संघातून वगळलं आहे. आयपीएल लिलावात चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघांकडून स्पर्धात्मक बोली लागल्यानंतर कोलकाताने त्याला 9 कोटी 20 लाखांत खरेदी केलं होतं. बांगलादेशात हिंदूंवर सुरु असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुस्तफिजूरच्या आयपीएल खेळण्याला होणारा विरोध पाहताना बीसीसीआयला भूमिका घ्यावी लागली. बीसीसीआयने हस्तक्षेप करत कोलकाताला त्याला संघातून काढण्याचे निर्देश दिले. यानंतर कोलकाताने करार रद्द केला आहे. मात्र यामध्ये मुस्तफिजूरची काही चूक नाही, तर मग त्याला बोली लावलेले 9 कोटी 20 लाख मिळणार का? असा प्रश्न क्रिकेट चाहत्यांना पडला आहे.
आयपीएल करार रद्द होण्यात आपली काही भूमिका नसली तरीबांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिझूर रहमानला कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही. मुस्तफिजूरला संघातून काढल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या टी-20 विश्वचषकाचे सामने भारतातून श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली आहे.
या निर्णयामुळे खेळाडूंच्या हक्कांवरून वाद सुरू झाला आहे. विशेषतः कारण त्या खेळाडूने स्वतःहून स्पर्धेतून माघार घेतली नव्हती किंवा त्याच्यावर कोणत्याही गैरकृत्याचा आरोपही नव्हता. मात्र, सध्याच्या विमा प्रणालीमध्ये नुकसानभरपाईसाठी फारसा वाव नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
"सर्व आयपीएल खेळाडूंच्या पगाराचा विमा उतरवलेला असतो. परदेशी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या बाबतीत, जर तो कॅम्पमध्ये सामील झाल्यानंतर किंवा स्पर्धेदरम्यान जखमी झाला, तर सामान्यतः संघ पैसे देतो," असं आयपीएल सूत्राने सांगितलं आहे.
"सामान्यतः 50 टक्क्यांपर्यंत रक्कम विम्याद्वारे दिली जाते. भारताच्या जखमी करारबद्ध क्रिकेटपटूंसाठी हे अधिक चांगले आहे, ज्यांना सामान्यतः बीसीसीआय पगार देते," असं या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका आयपीएल सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितलं आहे.
तथापि, मुस्तफिझुरचे प्रकरण मानक विमा कलमांतर्गत येत नाही. कोणत्याही दुखापतीमुळे किंवा लीगमध्ये सहभागाशी संबंधित क्रिकेटच्या कारणास्तव झाली नसल्यामुळे, केकेआर त्याला कोणतीही रक्कम देण्यास करारानुसार बांधील नाही. "विम्याचा दावा केल्यास, ही सध्याची परिस्थिती त्यात समाविष्ट नाही, त्यामुळे केकेआरवर एक पैसाही देण्याचे कोणतेही अधिकृत बंधन नाही," असं सूत्राने म्हटलं आहे.
ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे, पण मुस्तफिजूरकडे कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याशिवाय फारसा पर्याय नाही आणि त्यातही आयपीएल भारतीय कायद्याच्या अधिकारक्षेत्रात येते. कोणताही परदेशी क्रिकेटपटू या परिस्थितीतून जाऊ इच्छित नाही किंवा क्रीडा लवादाचा (CAS) मार्ग स्वीकारू इच्छित नाही, असं सूत्राने म्हटलं आहे.
"भारत-बांगलादेशमधील राजकीय परिस्थिती भारत-पाकिस्तानच्या तुलनेत अधिक अस्थिर आहे आणि ती पुढच्या वर्षी बदलू शकते, त्यामुळे कोणीही कायदेशीर मार्गाचा धोका का पत्करेल?" असंही त्या सूत्राने अधोरेखित केलं.