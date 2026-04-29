IPL 2026: रोहित शर्मा आज SRH विरुद्ध खेळणार? MIच्या स्टार खेळाडूबाबत आली मोठी अपडेट

Will Rohit Sharma play against SRH today in IPL 2026?: दुखापती, खराब फॉर्म आणि नवव्या स्थानावर असलेल्या मुंबई इंडियन्समुळे रोहित शर्माचे आयपीएल 2026 मधील पुनरागमन महत्त्वाचे आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 29, 2026, 10:46 AM IST
(BCCI Photo)

Rohit Sharma, MI vs SRH, IPL 2026: आयपीएलचा यंदाचा सीजन सुरु होण्यापूर्वीपासूनच दुखापतीने सत्र सुरु आहे. सीजन सुरु झाल्यावरही हे सुरूच राहिलं. मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी मोठी उत्सुकता आणि तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रोहित शर्माला हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे मागील तीन सामन्यांतून बाहेर राहावे लागले आहे. रोहितच्या पुनरागमनाबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. IPL 2026 सिजमध्ये आज सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होणाऱ्या आजच्या २९ एप्रिलच्या सामन्यात तो खेळणार की नाही, यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. रोहित शर्माला हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे मागील तीन सामन्यांतून बाहेर राहावे लागले आहे. 

आज खेळणार रोहित?

ही दुखापत सुरुवातीला किरकोळ असल्याचे सांगितले गेले होते, त्यामुळे तो लवकर परत येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र १७ दिवस उलटून गेले तरीही तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला नाही, त्यामुळे त्याच्या उपलब्धतेबाबत संभ्रम वाढला आहे. संघ व्यवस्थापन त्याच्या फिटनेसवर सतत लक्ष ठेवून आहे, पण अंतिम निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे.

मुंबई इंडियन्सची सलामी जोडी पूर्णपणे विस्कळीत 

रोहितच्या अनुपस्थितीत मुंबई इंडियन्सची सलामी जोडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. संघाने वेगवेगळ्या खेळाडूंना ओपनिंगला उतरवून पाहिले, परंतु कोणालाही स्थिरता आणता आलेली नाही. त्यामुळे डावाची सुरुवात कमजोर होत असून त्याचा थेट परिणाम मधल्या फळीवर आणि एकूण धावसंख्येवर होत आहे. रोहित पूर्वी चांगल्या फॉर्ममध्ये असल्याने त्याची उणीव अधिकच जाणवत आहे.

टॉसच्या वेळी निर्णय?

एका सूत्रानुसार, त्याच्या खेळण्याचा निर्णय थेट सामन्याच्या टॉसच्या वेळी घेतला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, तो खेळणार की नाही हे शेवटच्या क्षणापर्यंत स्पष्ट होणार नाही. यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता तर आहेच, पण त्याचबरोबर चिंता देखील वाढली आहे की तो सलग चौथा सामना गमावू शकतो.

 

यंदाचा सीजन मुंबईसाठी अस्थिर 

मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण सीजन आतापर्यंत अस्थिर राहिला आहे. मागील सामन्यात संघाला चेन्नई सुपर किंग्जकडून मोठा पराभव सहन करावा लागला होता, जिथे १०० हून अधिक धावांनी पराभव झाला. त्यानंतर गुजरात टायटन्सविरुद्ध मिळालेला विजय संघासाठी थोडा दिलासा ठरला, पण सातत्य अजूनही दिसून येत नाही. संघातील इतर प्रमुख खेळाडू देखील अपेक्षेनुसार कामगिरी करत नाहीत. सूर्यकमार यादव  याच्याकडून अपेक्षित स्फोटक फलंदाजी सातत्याने होत नाही, तर हार्दिक पंड्या कडूनही नेतृत्व आणि अष्टपैलू कामगिरीमध्ये चढ-उतार दिसत आहेत. त्यामुळे संघावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे.

याशिवाय संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. न्यूझीलंडचा अष्टपैलू खेळाडू मिचेल सँटनर खांद्याच्या गंभीर दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामातून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी फिरकीपटू केशव महाराज याला संघात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

मुंबई संघाचं प्लेऑफचं गणित 

सध्या मुंबई इंडियन्स गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर असून फक्त दोन विजय त्यांच्या खात्यात आहेत. ही स्थिती पाहता प्लेऑफमध्ये पोहोचणे अत्यंत कठीण झाले आहे. पुढील काही सामने संघासाठी ‘करो या मरो’सारखे ठरणार आहेत.

एकूणच पाहता, रोहित शर्माचे पुनरागमन हे केवळ एका खेळाडूचे परतणे नसून संपूर्ण संघाच्या आशा पुन्हा जागवण्याशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्याआधी त्याच्या नावाची अधिकृत घोषणा होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

