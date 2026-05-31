/IPL 2026 जिंकणाऱ्या संघाला लागणार जॅकपॉट, यंदा मिळणार एवढी प्राईज मनी, उपविजेता संघही होणार मालामाल

IPL 2026 Prize Money : आयपीएल 2026 चा फायनल सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात होणार आहे. आयपीएलचा फायनल सामना हा 31 मे रोजी रविवारी सायंकाळी 7:30 वाजता सुरुवात होणार असून यात विजेत्या संघाला आयपीएल ट्रॉफी सह प्राईजमनी सुद्धा दिली जाणार आहे. मात्र फक्त विजेता संघच नाही तर आयपीएलचा उपविजेता संघ आणि प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवलेले संघ सुद्धा मालामाल होणार आहेत. तेव्हा आयपीएलच्या विजेत्या संघाला किती प्राईज मनी मिळणार याविषयी जाणून घेऊयात.
आयपीएल 2025 चा विजेता संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरलाय. क्वालिफायर 1 सामन्यात गुजरात टायटन्सचा पराभव करून ते फायनलमध्ये पोहोचले होते. तर गुजरात टायटन्सने क्वालिफायर 2 सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा पराभव केला आणि त्यांनी फायनलचं दुसरं तिकीट मिळवलं. यंदा आरसीबी संघाकडे सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद जिंकण्याची संधी आहे, तर दुसरीकडे गुजरात टायटन्सकडे जवळपास 4 वर्षांनी आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरण्याची संधी आहे. दोन्ही संघांनी आयपीएलच्या इतिहासात आतापर्यंत एकूण प्रत्येकी एकदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे.
आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये प्राईजमनी एक चर्चेचा विषय असते. आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय केलेल्या चार संघांना 46.5 कोटींचं वाटप करण्यात येत. तसेच टीम अवॉर्ड शिवाय, स्पर्धेत चांगलं प्रदर्शन करणाऱ्या खेळाडूंना सुद्धा रोख रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाते.
आयपीएल २०२६ चा फायनल सामना जिंकणाऱ्या संघावर पैशांचा पाऊस पडेल. त्यांना आयपीएलच्या विजेते पदाच्या ट्रॉफी सह 20 कोटी रुपये बक्षीस म्हणून दिले जातील. तर उपविजेत्या संघाला 13 कोटी रुपये दिले जातील. क्वालिफायर 2 सामना पराभूत झालेल्या राजस्थान रॉयल्सला 7 कोटी रुपये मिळतील तर एलिमिनेटर सामन्यात पराभूत होणाऱ्या सनरायजर्स हैदराबाद संघाला 6.5 कोटी रुपये मिळतील.
IPL 2026 विजेता संघ - 20 कोटी रुपये
IPL 2026 रनर्सअप संघ - 13 कोटी रुपये
क्वालीफायर-2 सामन्यात पराभूत होणारा संघ - 7 कोटी रुपये
एलिमिनेटर सामन्यात पराभूत होणारा संघ - 6.5 कोटी रुपये