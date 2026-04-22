  • IPL 2026 : Sir अभिषेक! कधी चप्पल फेकून मारेन म्हणणाऱ्या युवराजने शतकानंतर केलं अभिषेकचं कौतुक, पाहा काय म्हणाला?

IPL 2026 : Sir अभिषेक! कधी चप्पल फेकून मारेन म्हणणाऱ्या युवराजने शतकानंतर केलं अभिषेकचं कौतुक, पाहा काय म्हणाला?

Yuvraj Singh Praised Abhishek Sharma : अभिषेक शर्माने मंगळवारी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध 68 बॉलमध्ये 135 धावांची नाबाद खेळी केली. अभिषेकच्या या तुफान खेळीनंतर त्याचा गुरु युवराज सिंह याने त्याचं कौतुक करत सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली.   

Updated: Apr 22, 2026, 10:32 AM IST
IPL 2026 : Sir अभिषेक! कधी चप्पल फेकून मारेन म्हणणाऱ्या युवराजने शतकानंतर केलं अभिषेकचं कौतुक, पाहा काय म्हणाला?

Yuvraj Singh Praised Abhishek Sharma : आयपीएल 2026 चा 31 वा सामना सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात अभिषेक शर्माने 68 बॉलमध्ये 135 धावांची खेळी केली. या दरम्यान त्याने 10 चौकार आणि 10 षटकार लगावले.  अभिषेकने या शतकासह अनेक रेकॉर्डस् सुद्धा नावे केले. यानंतर आता अभिषेकचा गुरु युवराज सिंहने त्याचे कौतुक करत त्याला सर असं म्हंटलं आहे. मंगळवारी अभिषेकने आयपीएलमध्ये केलेल्या जबरदस्त कामगिरीनंतर एक्स अकाउंटवर युवराज सिंहने याबाबत पोस्ट केली. 

 कधी चप्पल फेकून मारेन असं म्हणाला होता युवराज : 

दोन वर्षांपूर्वी आयपीएल 2024 मध्ये जेव्हा अभिषेक शर्माने 28 मार्चच्या रात्री मुंबई इंडियन्स विरुद्ध 23 बॉलमध्ये 63 धावा केल्या. तेव्हा त्याचा मेंटॉर आणि गुरु युवराज सिंहने मजेत अभिषेकला चप्पल फेकून मारेन असं म्हटलं होतं. युवराजचं म्हणणं होतं की त्या सामन्यात अभिषेक शतक बनवू शकला असता पण हवाई शॉट खेळण्याच्या नादात तो आउट झाला. आता दोन वर्षांनी अभिषेक शर्माने 21 एप्रिल 2026 च्या रात्री नाबाद 135 धावांची खेळी करून आयपीएलमधील त्याचं दुसरं शतक ठोकलं. अवघ्या 47 बॉलमध्ये अभिषेकने शतक पूर्ण केल्यावर युवराज सिंहने सोशल मीडियावर पोस्ट करून अभिषेकचं कौतुक केलं आहे. 

अभिषेकच्या शतकावर युवराज सिंह काय म्हणाला? 

अभिषेक शर्माची ही इनिंग पाहिल्यावर युवराज सिंहने पोस्ट शेअर केली की, 'बॅटला तिचं काम करू द्या. रोज खेळ चांगला होतोय, सुधारतोय. खूप चांगला खेळलास सर अभिषेक. असंच पुढे जात राहा'. पंजाबमधून येणाऱ्या अभिषेक शर्माचा खेळ सुधारण्याचं मोठं क्रेडिट हे युवराज सिंहला जातं. अभिषेक हा युवराजला त्याचं गुरु मानतो. अभिषेक शिवाय शुभमन गिल आणि गुरकीरत मानने सुद्धा युवराजकडून ट्रेनिंग घेतली आहे. 

अभिषेकने शतक कोणाला समर्पित केलं? 

अभिषेक शर्माने दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध खेळलेली ही नाबाद खेळी त्याच्या बहिणीला समर्पित केली. या सामन्याच्यावेळी अभिषेकचे वडील स्टॅन्डमध्ये उपस्थित होते. अभिषेकला या खेळीची  प्लेअर ऑफ द मॅच म्हणून निवडण्यात आलं. यावेळी अभिषेकने शतक ठोकल्यावर 'L' सेलिब्रेशन सुद्धा केलं. त्याने म्हंटले की हे सेलिब्रेशन स्टेडियम आणि फॅन्स प्रति प्रेम व्यक्त करण्याचं प्रतीक आहे. ज्या प्रकारे फॅन्स हॉटेल पासून ते मैदानापर्यंत संघाचं समर्थन करतात, ही त्यांच्यासाठी प्रेम व्यक्त करण्याची माझी पद्धत आहे.

