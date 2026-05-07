/विमानात ई-सिगारेट पिताना दिसला युजवेंद्र चहल! पंजाब किंग्सच्या व्हिडीओने उडाला गोंधळ

Yuzvendra Chahal E Cigarate : पंजाब किंग्सचा संघ विमानातून प्रवास करत असतानाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून यात गोलंदाज युजवेंद्र चहल हा विमानात ई-सिगारेट पिताना दिसत आहे. चूक समोर आल्यावर व्हिडीओ पंजाब किंग्सने डिलीट केला मात्र काहींनी तो दिलीत होण्यापूर्वीच सेव्ह केल्याने आता तो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय आणि चहलवर यामुळे मोठ्या प्रमाणात टीका केली जातेय.
Yuzvendra Chahal E Cigarate : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) काही दिवसांपूर्वी राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग (Riyan Parag) हा ड्रेसिंग रूममध्ये ई-सिगारेट वेपिंग करताना दिसला होता. त्यानंतर त्याच्यावर कारवाई सुद्धा करण्यात आली होती. सध्या आयपीएलचे संघ देशातील विविध राज्यांमध्ये जाऊन सामने खेळत आहे. अशातच पंजाब किंग्सचा (Punjab Kings) संघ विमानातून प्रवास करत असतानाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून यात गोलंदाज युजवेंद्र चहल हा विमानात ई-सिगारेट पिताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे विमानात ई-सिगारेट पिण्यावर बंदी आहे. अशातच चहलचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगला समोर जावं लागत आहे.
विमानातून प्रवास करताना त्याच्या आतमध्ये धूम्रपान किंवा ई-सिगारेट पिण्यावर किंवा त्याच्या वापरावर बंदी आहे. विमानात ई-सिगारेट पिणं हा एक गंभीर अपराध आहे. विमानात ई-सिगारेट घेऊन जाणं किंवा वापरल्यामुळे आग लागण्याचा धोका असतो. यामुळे विमानातून प्रवास करणाऱ्या अनेक प्रवाशांचा जीव सुद्धा धोक्यात येऊ शकतो. सदर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर DGCA च्या उल्लंघनाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याप्रकरणी जर जास्तीत जास्त तक्रार केली गेली तर चहलला कायदेशीर कारवाईला सुद्धा सामोरे जावे लागू शकते, तसेच त्याला नो फ्लाई लिस्टमध्ये सुद्धा टाकले जाऊ शकते.
पंजाब किंग्सने सोशल मीडियावर संघ एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठी विमान प्रवास करत असतानाच व्हिडीओ पोस्ट केला. यात पंजाब किंग्सचे सगळे खेळाडू प्रवास करत होते. यावेळी व्हिडिओत युजवेंद्र चहल बॅकग्राऊंडमध्ये रेकॉर्ड झाला आणि व्हिडीओ पोस्ट केल्यावर हा पार्ट व्हायरल झाला. त्यांनी लगेचच सोशल मीडिया अकाऊंटवरून हा व्हिडीओ डिलीट केला. मात्र तोपर्यंत काही यूजर्सनी तो डाउनलोड केला होता. त्यानंतर आता युजवेंद्र चहलला टीकांचा सामना करावा लागत आहे.
Look at Yuzvendra Chahal, man. He was risking everyone’s safety by vaping an e-cigarette inside the flight while Shashank Singh and other Punjab Kings players were around him.Sonu (Cricket_live247) May 7, 2026
This is totally unacceptable and highly risky for everyone. Such behavior violates flight safety… pic.twitter.com/YnXlPmPhjr
ई सिगारेट वादात यापूर्वी रियान परागचं नाव सुद्धा समोर आलं होतं. आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार असलेला रियान पराग हा स्टेडियममध्ये सामना सुरु असताना ड्रेसिंग रूममध्ये वेपिंग करताना कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. त्यानंतर त्याच्यावर बीसीसीआयकडून मॅच फीच्या 25 टक्के दंड सुद्धा आकारण्यात आला होता.