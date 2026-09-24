3 वर्षांनी भारतात होणार IPL ऑक्शन, 'या' शहरात खेळाडूंवर लागणार बोली

IPL 2027 Auction : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठ्या टी20 लीगपैकी एक आहे. आगामी सीजन ही आयपीएलचं २० वं सीजन असणार आहे. मागील तीन वर्ष यूएईमध्ये आयपीएल स्पर्धेचं आयोजन होत होतं. मात्र यंदा 20 वं सीजन असल्याने भारतातील एखाद्या शहरात आयपीएल ऑक्शनचं आयोजन करण्यात यावं असा विचार आयपीएल कमिटीचा होता. त्यानुसार कमिटी ऑक्शनसाठी मागील अनेक दिवसांपासून ठिकाणाच्या शोधात होती. अखेर आता आयपीएल 2027 च्या ऑक्शनसाठी गोवा हे ठिकाण निश्चित झालं असून आयपीएल चेअरमन अरुण धूमल यांनी डिसेंबर महिन्याच्या मध्यात हे ऑक्शन होईल अशी मोठी माहिती दिली आहे. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षांनी भारतात आयपीएल ऑक्शन परतणार आहे. आयपीएल चेअरमन अरुण धूमल यांनी सांगितलं की, 'आगामी आयपीएल ऑक्शनसाठी गोवा हे ठिकाण निश्चित झालं असून 15 आणि 16 डिसेंबर रोजी हे ऑक्शन पार पडेल.
भारतात शेवटचं आयपीएल ऑक्शन हे 2022 मध्ये आयोजित झालं होतं. याविषयी बोलताना धुमलने म्हटले की, 'प्रत्येकवर्षी आम्ही प्रयत्न करतो की ऑक्शन हे भारतातच व्हावे, मात्र लग्न समारंभाच्या सीजनमुळे बरीच ठिकाणं ही निश्चित असायची. यावेळी ही स्पर्धा भारतातच आयोजित केली जावी अशी आमची ठाम इच्छा आहे. हा मिनी ऑक्शन असल्याने, त्यासाठी योग्य ठिकाण सहजपणे मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
तीनवेळचे आयपीएल चॅम्पियन असणाऱ्या कोलकाता नाईट रायडर्स हे आगामी मिनी ऑक्शनमध्ये सर्वाधिक पर्स घेऊन उतरण्याची शक्यता आहे. केकेआरसरही आयपीएल 2026 हे निराशाजनक ठरलं. त्यामुळे फ्रेंचायझी अशा अनेक मोठ्या खेळाडूंना रिलीज करू शकते ज्यांच्यावर त्यांनी खूप खर्च केलेला होता. KKR संघ अंदाजे 65 कोटी रुपयांचे बजेट घेऊन ऑक्शनच्या प्रक्रियेत सहभागी होईल अशी अपेक्षा आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी सुद्धा आयपीएल 2026 सीजन चांगलं राहिलं नव्हतं. असा अंदाज आहे की सीएसके संघ ऑक्शनमध्ये सुमारे 44 कोटी रुपयांची रक्कम घेऊन उतरेल. परिणामी खेळाडूंच्या बोली प्रक्रियेदरम्यान केकेआर आणि सीएसके यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळू शकते. याव्यतिरिक्त लखनऊ सुपर जायंट्स, सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स हे संघही ज्यांच्याकडे ऑक्शनसाठी मोठी रक्कम उपलब्ध आहे. सामना जिंकून देणाऱ्या खेळाडूंना आपल्या संघात सामील करून घेण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करतील.