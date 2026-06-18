IPL 2027 बाबत मोठी घोषणा! 'या' तारखेपासून सुरु होणार स्पर्धा, बीसीसीआयच्या सचिवांची मोठी माहिती

IPL 2027 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) ही जगातील सर्वात मोठ्या टी20 लीगपैकी एक स्पर्धा आहे. 31 मे ला आयपीएल 2026 चा फायनल सामना पार पडला, ज्यात सलग दुसऱ्यांदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ही स्पर्धा जिंकण्याचा विक्रम रचला. मात्र आता आयपीएल 2026 सीजन संपतो ना संपतो तोवर बीसीसीआयकडून आयपीएल 2027 संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. भारतातील अधिकांश भागात मे महिन्यात खूप कडक उन्हाळा असतो, तेव्हा या उन्हाच्या तडाख्यापासून वाचण्यासाठी बीसीसीआय आयपीएल 2027 चं आयोजन मार्च महिन्यात करण्याचा विचार करत आहे. बोर्डाचे सचिव देवजीत सैकियाने याबाबत माहिती दिली आहे.
बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 10 मार्च ते 15 मे दरम्यान आयपीएल 2027 चं आयोजन करण्याचा विचार बीसीसीआयकडून केला जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यक्रम पाहता सामन्यांची संख्या 74 चं असणार असून ती वाढविण्यात येणार नाही. आयपीएलचे आतापर्यंत 18 सीजन झाले असून अधिकतर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आयपीएलचे आयोजन केले जाते तर मे च्या अखेरीस ही स्पर्धा समाप्त होते. सैकिया यांनी बोलताना म्हटले की, आयपीएल लवकर सुरू केल्यास केवळ खेळाडूंनाच नाही, तर प्रेक्षकांनाही फायदा होईल. या वर्षी आयपीएलची सुरुवात 29 मार्च रोजी झाली आणि ती 31 मे पर्यंत चालली. आम्ही या गोष्टीवर चर्चा करत आहोत की. 15 मे नंतर पावसाचा किंवा मान्सूनपूर्व हवामानाचा फटका स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यांना बसण्याची शक्यता असते'.
बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया पुढे म्हणाले की, 'मे महिन्यात तापमान खूपच उष्ण होते आणि त्यामुळे खेळाडूंसह प्रेक्षकांना सुद्धा त्रास होतो. त्यामुळे आयपीएल दरवर्षीच्या तुलनेत दोन आठवडे आधी सुरु करण्याचा विचार केला जातोय. बीसीसीआय सोबतच आयपीएलच्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सुद्धा याबाबत चर्चा सुरु आहे की आयपीएल 2026 स्पर्धा ही मार्चच्या शेवटाऐवजी काही दिवस आधी सुरु करू शकतो का'.
आयपीएलच्या पुढील सीजनमध्ये सामन्यांची संख्या वाढणार असं बोललं जात होतं, मात्र या चर्चांना बीसीसीआयच्या सचिवांनी पूर्णविराम लावला आहे. देवजीत सैकिया म्हणाले की, 'सध्या हे शक्य नाही कारण यात विविध देशातील खेळाडूंचा सहभाग असतो आणि त्यामुळे सर्व बाजुंनी विचार करावा लागेल. आधीच आंतरराष्ट्रीय शेड्युलमधून त्यांना कसा बसा २ महिन्यांचा कालावधी आयपीएल खेळण्यासाठी मिळतो. आयपीएल दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवणं कठीण आहे कारण इतर देशांना सुद्धा द्विपक्षीय सामने खेळावे लागतात. त्यामुळे आयपीएल सामन्यांची संख्या 74 वरून 94 होणार अशी कोणतीही चर्चा नाहीये'.