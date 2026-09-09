'या' दिग्गजाने CSK चा हेड कोच बनण्यासाठी मागितले तब्बल 2000000000 कोटी रुपये, धोनी घेणार अंतिम निर्णय

IPL 2027 Eoin Morgan Head Coach CSK : इंडियन प्रीमियर लीग 2027 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स नव्या कोच सह मैदानात उतरणार आहे. सीएसकेचा माजी हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंगच्या नेतृत्वात संघाने तब्बल 5 वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले. मात्र आयपीएल 2026 नंतर त्याने सीएसकेची साथ सोडली, त्यामुळे सध्या चेन्नईचा संघ नव्या हेड कोचच्या शोधात आहे. रिपोर्ट्सनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स इंग्लंडचा माजी कर्णधार ऑयन मॉर्गन याला संघाचं हेड कोच बनवण्याच्या तयारीत आहे. रिपोर्ट्समध्ये असं सुद्धा सांगण्यात आलं की ऑयन मॉर्गनने या पदासाठी 20 कोटी रुपयांची डिमांड केली आहे. ऑयन मॉर्गनवर शेवटचा निर्णय हा धोनी घेणार आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्सने जर ऑयन मॉर्गनच्या हेड कोच पदासाठी 20 कोटी रुपयांच्या मागणीसाठी होकार दिला तर मॉर्गन हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा कोच होऊ शकतो. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक मानधन घेणारे प्रशिक्षक म्हणून आशिष नेहरा आणि रिकी पाँटिंग आहेत. त्यांना प्रति सीजन 9.5 कोटी रुपये मिळतात. चेन्नईचा सर्वाधिक मानधन घेणारा खेळाडू संजू सॅमसन आहे, ज्याला प्रति हंगाम 18 कोटी रुपये मिळतात. अशा स्थितीत ऑयन मॉर्गनला चेन्नई सुपरकिंग्स तब्बल 20 कोटी रुपये मानधन देईल का? असा प्रश्न आहे.
ऑयन मॉर्गनला आयपीएलमध्ये कोचिंगचा जास्त अनुभव नसला तरी लीडरशिप रोल आणि रणनीती बनवण्यासाठी तो खूप माहीर आहे. या डावखुऱ्या खेळाडूने 8 वर्षे इंग्लंडचे नेतृत्व केले. त्याने 2014 ते 2014 या काळात संघाचे नेतृत्व केले आणि त्याच्याच नेतृत्वाखाली इंग्लंडने 2019 मध्ये पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कप जिंकला.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार धोनी हाच तो व्यक्ती आहे जो चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच म्हणून ऑयन मॉर्गनला निवडायचं का? याचा निर्णय घेईल. आयपीएल 2027 मध्ये सर्व निर्णय घेण्याची पॉवर सीएसकेने धोनीकडे दिली आहे. खेळाडूंची निवड, ऑक्शनमधील रणनीती आणि नवीन कोचिंग स्टाफबाबत तो निर्णय घेईल.