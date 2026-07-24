चेन्नई सुपरकिंग्सच्या खेळाडूवर लखनऊ सुपर जाएंट्सची नजर, 'या' खेळाडूला ट्रेड करण्यासाठी पाठवली ऑफर

IPL Trade : आयपीएल 2026 संपून आता काहीच महिने झालेत मात्र आता आयपीएल 2027 च्या तयारीसाठी संघ बांधण्यात खेळाडूंनी सुरुवात केली आहे. आगामी सीजनपूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. रिपोर्ट्सनुसार लखनऊ सुपर जाएंट्सच्या मॅनेजमेंटने चेन्नई सुपरकिंग्सशी संपर्क केला. युवा आक्रमक फलंदाज उर्वील पटेल याला आपल्या संघात घेण्यासाठी त्यांनी इंटरेस्ट दाखवला आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. लखनऊ संघाने भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला ट्रेड करण्यासाठी एक मोठी ऑफर दिली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ आपल्या फलंदाजीच्या लाईनअपला मजबूत करण्यासाठी उर्वील पटेलला आपल्या संघात सामील करू इच्छितात. त्या बदल्यात लखनऊ सुपर जाएंट्स आपला अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी याला चेन्नई सुपर किंग्सकडे सोपवण्यासाठी तयार आहे. विशेष म्हणजे आयपीएल 2025 च्या ऑक्शनमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने उर्वील पटेलला केवळ 30 लाख रुपयांना विकत घेतले होते. 2026 च्या सीजनमध्ये त्याला केवळ तीन डावांमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली, ज्यामध्ये त्याने 68 धावा केल्या. आयपीएल 2026 मध्ये जेव्हा युवा फलंदाज आयुष म्हात्रे हा जखमी झाला होता तेव्हा उर्वीलला नंबर 3 वर खेळण्याची संधी मिळाली. उर्वीलने या संधीचा फायदा उचलला आणि 201.5 च्या स्ट्राईक रेटने 129 धावा ठोकल्या आणि आपली आक्रमक छाप सोडली.
पुढील आयपीएल सीजनमध्ये आयुष म्हात्रे हा पुन्हा संघात परतेल तेव्हा उरवील पटेलला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळणं थोडं अवघड होईल. अशात जर सीएसके ही ट्रेड मेनी करते तर त्यांना त्याबदल्यात मोहम्मद शमी सारखा अनुभवी आणि मॅच विनर गोलंदाज मिळेल. चेन्नईला पॉवर प्ले आणि डेथ ओव्हर्समध्ये खलील अहमदच्या सोबतीला का अनुभवी गोलंदाजांची खूप गरज आहे. मोहम्मद शमीच्या येण्याने स्पेंसर जॉनसन आणि मॅट हॅनरी सारख्या वेगवान गोलंदाजी युनिटला मजबुती मिळाली.
मोहम्मद शमी हा आयपीएल 2026 सीजनच्या पहिले सनरायजर्स हैदराबाद संघाचा भाग होता. मात्र आयपीएल 2026 पूर्वी त्याला लखनऊ सुपर जाएंट्समध्ये ट्रेड करण्यात आले. मात्र या सीजनमध्ये त्याचा फॉर्म हा चांगला नव्हता. आयपीएल 2026 च्या 13 सामन्यात 9.00 च्या इकॉनॉमीने 12 विकेट घेतले. आता लखनऊ त्यांची टॉप ऑर्डर फलंदाजी आक्रमक करण्यासाठी मोहम्मद शमीला सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.