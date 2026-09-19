/आयपीएल 2027 च्या ऑक्शनबाबत मोठी अपडेट! 20 व्या सीजननिमित्त होऊ शकत मोठं सेलिब्रेशन

IPL 2027 Auction : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठ्या टी20 लीग पैकी एक आहे. आगामी आयपीएलचं हे 20 वं सीजन असणार आहे. आयपीएल 2027 स्पर्धेच्या पूर्वी होणारं मिनी ऑक्शन हे यंदा डिसेंबर महिन्यात होऊ शकतं अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून आहे. यंदाचं एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यंदाचं आयपीएल ऑक्शन हे भारतातीलच एखाद्या शहरात होऊ शकतं. गेल्या तीन वर्षांपासून आयपीएल ऑक्शन हे दुबईत आयोजित केलं गेलेलं. मात्र यंदा स्पर्धेचं 20 वं सीजन असल्याने बीसीसीआय आपल्याच देशात मिनी ऑक्शन आयोजित करण्याच्या विचारात आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी आयपीएल चेअरमन अरुण सिंह धुमलने सांगितलं होतं की आयपीएलच्या 2027 सीजनसाठीचं ऑक्शन यंदा भारतात होईल. ईएसपीएनक्रिकइन्फोच्या रिपोर्टनुसार आयपीएल 2027 चं ऑक्शन हे डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार धुमल म्हणाले की, 'आम्ही दरवर्षी याचे आयोजन भारतात करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु लग्नसराईचा मुख्य हंगाम असल्याने आम्हाला योग्य ठिकाण मिळत नाही. तरीही यावर्षी हे आयोजन इथेच करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत कारण ही लिलाव प्रक्रिया तुलनेने लहान असेल आणि आम्हाला योग्य ठिकाण मिळेल अशी आशा आहे'.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 'संघ बांधणीचा पुढील टप्पा 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणाऱ्या 'टाटा डब्ल्यूपीएल' खेळाडूंच्या लिलावादरम्यान पार पडेल. हा लिलाव कोची येथील ग्रँड हयात येथे आयोजित केला जाईल, जिथे सर्व पाच फ्रँचायझी आगामी हंगामासाठी आपले संघ पूर्ण आणि बळकट करण्याचा प्रयत्न करतील'.