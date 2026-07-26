हार्दिक पांड्याच्या बदल्यात मुंबई इंडियन्सला CSK कडून हवाय 'हा' 19 वर्षांचा खेळाडू

Hardik Pandya Trade Deal : आयपीएल 2027 पूर्वी आता खेळाडूंच्या ट्रेड डीलची जोरदार चर्चा होऊ लागलीये. आगामी सीजनमध्ये कर्णधार हार्दिक पांड्याला मुंबई इंडियन्सचा संघ ट्रेड करणार अशी चर्चा क्रीडा क्षेत्रात जोरदार रंगलीय. कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सची कामगिरी समाधानकारक नाही. मागील तीन वर्ष हार्दिक मुंबई संघाचं नेत्रित्व आयपीएलमध्ये करतोय मात्र 2025 सीजन सोडल्यास उर्वरित दोन सीजन मुंबईसाठी फार खराब ठरले. तेव्हा मुंबई हार्दिकला ट्रेड करण्यासाठी उत्सुक असल्याची माहिती समोर येतेय.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ हा हार्दिक पंड्याला घेण्यासाठी मुंबई इंडियन्ससोबत ट्रेड करू इच्छितो. या ट्रेडसाठी मुंबई हार्दिक ऐवजी सीएसकेकडून आयुष म्हात्रे आणि कॅशची मागणी करत आहे. मात्र माहिती अशीये की सीएसके हार्दिकसाठी आयुष म्हात्रेला देण्यासाठी सहमत नाहीये. त्याच्या ऐवजी त्यांनी ऑलराऊंडर डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे आणि 10 कोटी रुपयांची ऑफर दिलीये.
चेन्नई सुपरकिंग्स आयुष म्हात्रेला सोडण्यास तयार नसल्याची माहिती समोर येतेय. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्स आणि हार्दिक पांड्या यांची ट्रेड डील होते की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. सीएसके आयुष म्हात्रेच्या भविष्याबाबत अत्यंत सावध आहे आणि या १९ वर्षीय फलंदाजाला सोडून देण्यास त्यांना संकोच वाटत आहे. म्हणूनच सीएसकेने मुंबईला ब्रेविस आणि शिवम दुबे यांची ऑफर देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
जर मुंबई इंडियन्सचा संघ हा हार्दिक पांड्याच्या बदल्यात चेन्नई सुपरकिंग्सकडून शिवम दुबे किंवा ब्रेविस सोबत 10 कोटींची कॅश घेण्यासाठी तयार झाली तर हा त्यांना फायदेशीर ठरू शकतो. आयपीएल 2026 साठी सीएसकेने शिवम दुबेला 12 कोटी रुपयांना रिटेन केलं होतं. राखले, तर डेवाल्डला संघाने 2.20 कोटी रुपयांना आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले. एकंदरीत, याचा अर्थ हार्दिकच्या बदल्यात मुंबईसाठी हा 24 कोटी रुपयांचा व्यवहार ठरला. यापूर्वी, मुंबईने गुजरातसोबत हार्दिकला 16.35 कोटी रुपयांना मिळवण्यासाठी ट्रेड डील केली होती.