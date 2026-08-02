/IPL 2027 मध्ये पण मुंबई इंडियन्समध्येच राहणार हार्दिक पांड्या? MI फ्रेंचायझीने मौन सोडलं

IPL 2027 Hardik Pandya Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्स फ्रेंचायझीने 2023 मध्ये रोहित शर्माला कर्णधार पदावरून बाजूला करून हार्दिक पांड्याला ट्रेड करून आपल्या संघात घेत थेट कर्णधार बनवलं. याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 पर्यंत एकूण तीन सीजनमध्ये संघाचं नेतृत्व केलं. मात्र या तीनही सीजनमध्ये त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्स संघाची कामगिरी चांगली राहिली नाही. त्यामुळे आता आयपीएल 2027 पूर्वी मुंबई इंडियन्स संघ हार्दिक पांड्याला ट्रेड करून संघातून बाहेर करेल अशी चर्चा होती. हार्दिकला आपल्या संघात घेण्यासाठी चेन्नई सुपरकिंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स या संघांनी रस दाखवल्याच्या बातम्या सुद्धा समोर आल्या होत्या. मात्र आता मुंबई इंडियन्सकडून या संदर्भात वक्तव्य समोर आलं आहे.
एका मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दिलेल्या माहितीनुसार प्रवक्त्याने म्हटले की, खेळाडूंच्या ट्रेडबाबत कोणत्याही फ्रेंचायझी सोबत बोलणी सुरु नाहीयेत. त्यांनी म्हटले की मागच्या सीजननंतर आता सध्या रिव्ह्यू सुरु आहे. जेव्हा आमचा पूर्ण रिव्ह्यू होईल तेव्हा ट्रेड डील शक्य आहे. आता कोणताही निर्णय घेण्यास वेळ आहे कारण सध्या ऑप्शन्सवर बोलणी सुरु आहेत.
हार्दिक पांड्याने 2024 पासून मुंबई इंडियन्सचं कर्णधारपद सांभाळत आहे. यापूर्वी त्याने 2022 मध्ये गुजरात टायटन्सचा खिताब जिंकला. 2023 मध्येही गुजरात टायटन्स फायनलपर्यंत पोहोचली मात्र त्यांना चेन्नई सुपरकिंग्सकडून पराभव मिळाला. त्यानंतर हार्दिक मुंबई संघात परतला जिथून त्याने आपल्या आयपीएल (IPL) कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. रोहितच्या जागी त्याची कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती.
मुंबई इंडियन्सने 2020 नंतर एकदाही आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं नाही. यापूर्वी रोहित शर्माच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने पाचवेळा स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकलं. हार्दिकने दुसऱ्या संघात जाण्याचा निर्णय घेतला तरीही, रोहितकडे पुन्हा कर्णधारपद सोपवले जाण्याची शक्यता कमी आहे. नवीन कर्णधारपदासाठी तिलक वर्मा आघाडीवर आहे.