/IPL Trade : हार्दिक पांड्या सीएसकेमध्ये सामील होणार? भारताच्या माजी खेळाडूने सांगितले ट्रेडचे गणित

IPL 2027 Trade Update : आयपीएल 2027 च्या आगामी सिझनमधील अनेक महत्वाच्या अपडेट्स समोर आल्या आहेत. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार असे अनेक दावे सोशल मिडियावर केले जात आहे. हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्स सोडून सीएसकेच्या संघामध्ये जाणार असे सांगितले जात आहे. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या बाबतीतला सर्वात मोठा वाद चर्चेत असल्याची अफवा आहे. मुंबईने त्याला ट्रेड करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. चेन्नई सुपर किंग्सनंतर, आता दिल्ली कॅपिटल्स या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे. आता हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवर मोठ्या अपडेट समोर आल्या आहेत आणि भारताच्या माजी खेळाडू आकाश चोप्राने देखील दावा केला आहे.
भारताचा माजी खेळाडू आणि कॅामेंटेटर आकाश चोप्राने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर आता एक महत्वाची माहिती शेअर केली आहे. आकाश चोप्राने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर म्हटले आहे की, जर दिल्ली आणि चेन्नई यांच्यातील संभाव्य ट्रेडच्या बातम्या खऱ्या ठरल्या, तर दिल्ली कॅपिटल्सला सर्वाधिक फटका बसणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने नुकताच त्यांचा मुख्य फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवला सोडले आहे, दिल्लीची मुख्य चिंता त्यांच्या प्रमुख फिरकी गोलंदाजांचे संघातून बाहेर जाणे ही आहे. कुलदीप यादवला आधीच लखनौ सुपर जायंट्सकडे ट्रेड करण्यात आले आहे.
What's the Truth Behind Hardik's Trade Rumours? #IPL2027 #HardikPandya pic.twitter.com/woNdbI4og2— Aakash Chopra (@cricketaakash) July 28, 2026
कुलदीप यादवच्या बदल्यात, दिल्लीने आपला माजी कर्णधार ऋषभ पंतला संघात परत आणले आहे. ऋषभ पंत आयपीएल 2027 मध्ये पुन्हा एकदा दिल्लीच्या जर्सीमध्ये खेळताना दिसेल. अनेक वृतांनी असा दावा केला आहे की, मुंबईने ब्रेविसच्या जागी युवा फलंदाज आयुष म्हात्रेची मागणी केली. चेन्नईला भविष्यातील या खेळाडूला गमवायचे नव्हते, त्यामुळे वाटाघाटी तिथेच संपल्या. पहिल्याच हंगामात गुजरात टायटन्सला विजय मिळवून देणाऱ्या हार्दिककडून मुंबईला खूप अपेक्षा होत्या. पण मुंबईच्या कर्णधारपदाची सूत्रे हाती घेताच परिस्थिती बदलली.
हे ही वाचा
हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईची कामगिरी सलग दोन हंगामांपासून निराशाजनक राहिली आहे. शिवाय, ड्रेसिंग रूममधील मतभेदांच्या वृत्तांमुळे संघाच्या वातावरणावर परिणाम झाला आहे. आता मुंबईला तिलक वर्माच्या रूपात एक खंबीर भावी नेता मिळाला आहे.