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IPL Trade : हार्दिक पांड्या सीएसकेमध्ये सामील होणार? भारताच्या माजी खेळाडूने सांगितले ट्रेडचे गणित

 मुंबईने त्याला ट्रेड करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. चेन्नई सुपर किंग्सनंतर, आता दिल्ली कॅपिटल्स या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे. आता हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवर मोठ्या अपडेट समोर आल्या आहेत आणि भारताच्या माजी खेळाडू आकाश चोप्राने देखील दावा केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 29, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:19 PM IST
IPL Trade : हार्दिक पांड्या सीएसकेमध्ये सामील होणार? भारताच्या माजी खेळाडूने सांगितले ट्रेडचे गणित
Image Credit: हार्दिक पांड्यासाठी MI आणि CSK यांच्यात ट्रेड होणार? (Photo - social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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