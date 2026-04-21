IPL 2026: धोनीच्या पुनरागमनाची वाट पाहणाऱ्या CSK ला आणखी एक मोठा धक्का! टॉपचा फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर

Setback to CSK in IPL 2026: सहाव्यांदा आयपीएल जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरलेल्या चेन्नई सुपरकिंग्ज संघाला मोठा धक्का बसला आहे. गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर असणाऱ्या चेन्नईचे चाहते महेंद्रसिंग धोनी पुन्हा मैदानात कधी परतणार आणि संघाला पुन्हा सामने जिंकून देणार याची वाट पाहत आहेत. चेन्नई संघाने सहापैकी फक्त दोनच सामने जिंकले आहेत. दरम्यान संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला असून, संघाचा 18 वर्षीय तरुण फलंदाज आयुष म्हात्रे गंभीर जखमी झाला आहे. यामुळे आता तो स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे आयुष म्हात्रे आता पुढे खेळू शकणार नाही असं चेन्नईने अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे. 18 एप्रिलला सनरायजर्स हैदराबादविरोधातील सामन्यादरम्यान त्याच्या डाव्या पायाच्या हॅमस्ट्रिंगला गंभीर दुखापत झाली होती. CSK ने दिलेल्या माहितीनुसार, दुखापत इतकी गंभीर आहे की त्याला सावरण्यासाठी 6 ते 12 आठवडे लागणार आहेत. यामुळे आयपीएल 2026 मध्ये त्याचं पुनरागमन होणं शक्य नाही.
CSK ने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सांगितलं आहे की, "18 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान फलंदाजी करताना डाव्या पायाच्या 'हॅमस्ट्रिंग'ला (मांडीच्या मागील स्नायूला) दुखापत झाल्यामुळे, आयुष म्हात्रे उर्वरित IPL 2026 स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. आयुषला या दुखापतीतून सावरण्यासाठी 6 ते 12 आठवड्यांच्या पुनर्वसन कालावधीची आवश्यकता असेल. आयुष लवकरात लवकर पूर्णपणे बरा व्हावा, अशी आम्ही सदिच्छा व्यक्त करतो".
आयुष म्हात्रे दुसरी धाव घेताना दुखापत झाली होती. सामन्यादरम्यान फिजिओने त्याच्यावर काही वेळा उपचार केले. अखेर जेव्हा तो मैदानाबाहेर जाऊ लागला तेव्हा रामकृष्ण घोष आणि फिजिओ टॉमी सिमसेक यांना त्याला मैदानाबाहेर नेण्यासाठी मदत करावी लागली. दुखापतीची तीव्रता नेमकी किती आहे हे निश्चित करण्यासाठी, म्हात्रेने सोमवारी स्कॅन्स करून घेतल्याची माहिती आहे.
दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेलेला म्हात्रे हा एकमेव खेळाडू नाही. गेल्याच आठवड्यात खलील अहमदला उजव्या मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाली होती. स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच दुखापतग्रस्त झालेला नॅथन एलिसदेखील खेळू शकलेला नाही. ब्रेविस आणि संघाचा आधारस्तंभ एम.एस. धोनी सारखे खेळाडू तर अद्यापपर्यंत एकही सामना खेळू शकलेले नाहीत.
आयुष म्हात्रेने दोन अर्धशतकं झळकावली असून चेन्नईचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. 1177.87 च्या स्ट्राइक रेटने त्याने धावा केल्या आहेत. चेन्नई सुपर किंग्ससाठी संजू सॅमसन आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड डावाची सुरुवात करत असल्याने, त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्यातही त्याने आपल्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केलं होतं.