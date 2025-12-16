30 लाख मूळ किंमत, वय 20...IPL 2026 Auction मध्ये 14.20 रुपयांना विकला गेलेला प्रशांत वीर आहे तरी कोण?

Who is Prashant Veer Most Expensive Uncapped Indian Cricketer Sold To CSK at 14.20 Cr: आयपीएल 2026 साठी लिलाव सुरु आहे. अनेक खेळाडू विकले गेले आहेत तर अनेक अजूनही संघाच्या प्रतीक्षेत आहे. यंदाच्या लिलावात काही तरुण खेळाडू सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचा प्रशांत वीर हे नाव सध्या चर्चेत आहे. मर्यादित काळाच्या कारकिर्दीतच दमदार फलंदाजी आणि उपयुक्त डावखुरी फिरकी गोलंदाजी दाखवत या युवा अष्टपैलूने अनेक संघांची उत्सुकता वाढवली आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्याच्यासाठी अनेक फ्रँचायझींमध्ये चांगलीच स्पर्धा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. प्रशांत 30 लाख रुपयांच्या बेस प्राइससह लिलावात उतरला आहे.
प्रशांत वीरने आतापर्यंतच्या प्रवासात ‘पॉवर हिटर’ म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. त्याचबरोबर डावखुरी फिरकी गोलंदाजी करत तो मधल्या फळीत प्रभावी भूमिका बजावतो. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही आघाड्यांवर योगदान देण्याची क्षमता हीच त्याची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते.
2025-26 च्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत प्रशांत वीरने आपली गुणवत्ता ठळकपणे सिद्ध केली. सात सामन्यांत त्याने 169.19 च्या स्ट्राइक रेटने आणि 37.33 च्या सरासरीने 112 धावा केल्या. बिहारविरुद्धचा नाबाद 40 धावांचा खेळ हा त्याचा सर्वोत्तम डाव ठरला. गोलंदाजीतही तो मागे राहिला नाही. सात डावांत 9 बळी, 18.77 ची सरासरी आणि 6.76 ची इकॉनॉमी राखत त्याने संघाला महत्त्वाचे ब्रेकथ्रू मिळवून दिले. या अष्टपैलू कामगिरीमुळेच त्याचे नाव आयपीएल संघांच्या नोटबुकमध्ये ठळकपणे नोंदले गेले आहे.
उत्तर प्रदेश टी20 लीग 2025 मध्ये प्रशांत वीरचा खेळ आणखी बहरला. नोएडा सुपर किंग्सकडून खेळताना त्याने 10 डावांत 64.00 च्या सरासरीने आणि 155.34 च्या स्ट्राइक रेटने 320 धावा केल्या. यात तीन अर्धशतकांचा समावेश होता. यासोबतच गोलंदाजीतही 8 बळी घेत त्याने अष्टपैलू योगदान दिले आणि त्याला स्पर्धेचा ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन’ हा मानाचा पुरस्कार मिळाला.
प्रशांत वीरने आपली फॉर्म कायम ठेवत पुरुषांच्या U23 स्टेट ए ट्रॉफीत ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ हा किताबही पटकावला. जरी उत्तर प्रदेशला अंतिम सामन्यात तमिळनाडूकडून पराभव पत्करावा लागला, तरी प्रशांतचा संपूर्ण स्पर्धेतील खेळ लक्षवेधी ठरला. त्याने 7 सामन्यांत 94.00 च्या सरासरीने आणि 128.76 च्या स्ट्राइक रेटने 376 धावा केल्या, ज्यात चार अर्धशतकांचा समावेश होता. गोलंदाजीतही त्याने 18 बळी घेत संघासाठी निर्णायक भूमिका बजावली.
प्रशांत वीरने आपली इच्छा उघडपणे व्यक्त करत चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळण्याचं स्वप्न असल्याचं सांगितलं आहे. एका मुलाखतीत तो म्हणाला होता, “मला CSK साठी खेळायला खूप आवडेल. एम. एस. धोनी सरांसोबत किमान एक हंगाम घालवणं हे माझं स्वप्न आहे. त्यांच्या शांत स्वभावाकडून आणि खेळ वाचण्याच्या क्षमतेकडून मला खूप काही शिकायला मिळेल. तेही माझ्यासारखे खालच्या फळीत फलंदाजी करतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून शिकण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी मोठी गोष्ट असेल.”
अवघ्या 20 वर्षांच्या प्रशांत वीरसाठी भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज युवराज सिंह हे प्रेरणास्थान आहेत. 2011 च्या विश्वचषकातील ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ असलेल्या युवराजसारखाच प्रशांतही डावखुरा फलंदाज आणि डावखुरा फिरकीपटू आहे. एका मुलाखतीत त्याने सांगितलं होतं की, “मी युवराज सिंहसारखा खेळण्याचा प्रयत्न करतो, कारण त्यांच्या खेळात आक्रमकता आणि आत्मविश्वास दोन्ही दिसतात.”
प्रशांत वीरला सीएसकेने 14.20 कोटींना विकत घेतले आहे. प्रशांत वीर हा सर्वात महागडा अनकॅप्ड भारतीय क्रिकेटपटू ठरला आहे. 30 लाख रुपयांच्या बेस प्राइससह लिलावात तो उतरवला होता.