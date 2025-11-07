English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL Auction: ठरलं! 'या' दिवशी होणार आयपीएल 2026 लिलाव, 'हे' असू शकतं ठिकाण

IPL 2026 Auction:IPL 2026 मधील संघ सामन्यांसाठी तयारीला लागले असून आयपीएलचा लिलाव लवकरच होणार आहे यामध्ये भारत आणि जगभरातील अनेक स्टार खेळाडूंच्या स्थानाची उलथापालथ होणार आहे हे नक्की.  

Updated: Nov 7, 2025, 02:48 PM IST
IPL Auction: ठरलं! 'या' दिवशी होणार आयपीएल 2026 लिलाव, 'हे' असू शकतं ठिकाण
(photo credit - Social Media)

IPL 2026 Auction: भारतात क्रिकेटच्या क्रेझला तोड नाही. आयपीएलसाठी लिलाव कुठे आणि कधी होणार? याबाबतीत चाहते नवीन अपडेटची आतूरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यानच  IPL 2026 ची तयारी सुरू झाली असून सामन्यांसाठी आगामी सीझनपूर्वी  संघांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. अनेक संघ कर्णधार बदलण्याच्या तयारीत आहेत तर काहींना संघ बाहेचा रस्ता दाखवणार. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिटेन्शनची तारिख जाहीर
वृत्तांनुसार रिटेन्शनची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर आहे. तोपर्यंत, फ्रँचायझींना लिलावापूर्वी ज्या खेळाडूंना संघा बाहेर करायचे आहे त्यांची नावे सादर करावी लागतील. गेल्या सीझनमध्ये पोईंट्स टेबलमध्ये तळाशी राहिलेल्या चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स वगळता, मोठे बदल होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

लिलाव परदेशात होणार का?
मागील दोनवेळीचे लिलाव पाहता सध्या लिलाव परदेशात होईल असे कोणतेही संकेत नाहीत.  2023 मध्ये दुबईमध्ये तर 2024 मध्ये सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथे खेळाडूंच्या लिलावचं आयोजित करण्यात आलं होतं. फ्रँचायझी सूत्रांचे म्हणणे आहे की बीसीसीआयने भारतातच लिलाव करण्याची दाट शक्यता असली तरी लिलावाच्या ठिकाणाबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही."

'या' खेळाडूंचा संघाला रामराम
राजस्थान रॉयल्सचे अनेक वर्षे नेतृत्व करणारा संजू सॅमसन यावेळी एका नवीन फ्रँचायझीसोबत दिसणार असून त्याने राजस्थान सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, केएल राहुल देखील दिल्ली कॅपिटल्स सोडून केकेआरमध्ये सामील होऊ शकतो. मिळालेल्या माहितींनुसार केकेआर त्याला त्यांच्या संघात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. याव्यतिरिक्त, मिचेल स्टार्क (डीसी), वानिंदू हसरंगा (आरआर), मयंक यादव (एलएसजी) आणि वेंकटेश अय्यर (केकेआर) सारख्या खेळाडूंचीही उचलबांगडी नक्की आहे.

हे ही वाचा: Ind Vs Aus:सूर्यकुमार यादवचा कॅच घेतल्यावर टिम डेव्हिडचं लाजिरवाणं कृत्य, video व्हायरल

'या' दिवशी होणार लिलाव?
इंडियन प्रीमियर लीगच्या आगामी सीझनसाठी खेळाडूंचा लिलाव 13-15 डिसेंबर रोजी होण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आयपीएल 2026 चा लिलाव या तारखांच्या दरम्यान होण्याची शक्यता जास्त आहे. आयपीएलच्या 19 व्या सीझनबाबत आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलकडून कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

About the Author
Tags:
IPL auctionIPL 2026 Auction DateIPL Auction 2026IPL TeamsIPL Auction New update

इतर बातम्या

आदित्य ठाकरेंचा अभिनेत्रीसोबतचा VIDEO व्हायरल, रेस्तराँमध्य...

मुंबई बातम्या