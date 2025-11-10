IPL च्या स्टार क्रिकेटरला केलं जातंय ब्लॅकमेल, इंटरनॅशनल नंबरवरून मिळतायत धमक्या

Vipraj Nigam : दिल्ली कॅपिटल्सचा (Delhi Capitals) युवा ऑलराऊंडर क्रिकेटर विप्रज निगम संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मैदानावर जबरदस्त प्रदर्शन करणाऱ्या या युवा क्रिकेटरला ब्लॅकमेलिंगचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी पोलिसांमध्ये याबाबत तक्रार दाखल केली असून त्याला आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून धमक्या मिळत असल्याचे समोर आले आहे. विप्रज निगम हा मुळतः उत्तर प्रदेशच्या हैदरगढ क्षेत्राचा असून रविवारी विप्रजने कोतवाली पोलीस स्थानकात मिळणाऱ्या धमक्यांबाबत तक्रार दाखल केली. विप्रज निगम (Vipraj Nigam) हा आयपीएल 2025 नंतर चर्चेत आला होता, यावेळी त्यांनी दमदार परफॉर्मन्स केला होता.
विप्रज निगमने एका युवतीवर ब्लॅकमेल आणि बदनामीचा आरोप लावला आहे. विप्रज निगमने पोलिसांना सांगितलं की एक युवती त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात खूप जास्त हस्तक्षेप करत आहे. युवतीने त्याच्या चुकीच्या मागण्या केल्या, ज्या मान्य न केल्यावर युवतीने त्याला व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली. क्रिकेटर विप्रज निगमने तिचा मोबाईल नंबर ब्लॉक केला पण ती एवढ्यावर थांबली नाही आणि लागोपाठ इंटरनॅशनल नंबरवरून कॉल आणि मेसेज करायला लागली. या कॉलच्या माध्यमातून तिने विप्रज आणि त्याच्या कुटुंबाला बदनाम करण्याची धमकी दिली. विप्राज म्हणाला की हे सर्व त्याचे करिअर उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि मानसिकदृष्ट्या त्याचे खच्चीकरण करण्यासाठी केलेला एक सुनियोजित कट आहे.
नगर कोतवाली येथे पोहोचलेल्या क्रिकेटरने सर्व प्रकार पोलीस स्थानकातील पोलिस निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह यांना सांगितला. पोलिसांनी लगेचच ही शिक्षा गंभीरपणे घेतली. पोलिस निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह म्हणाले की, डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. सायबर सेल कॉल डिटेल्स, मेसेजेस आणि संबंधित नंबर इत्यादींची तपासणी करत आहे.
विप्रज निगमने आयपीएल 2025 मध्ये दिल्ली कपिटल्ससाठी एकूण 14 सामने खेळले. यादरम्यान त्यांनी 179.74 च्या स्ट्राईक रेटने 142 धावा केल्या. याशिवाय त्याने गोलंदाज म्हणून 11 विकेट सुद्धा घेतल्या. विप्रज निगम हा देशांतर्गत सामन्यात उत्तर प्रदेशसाठी खेळतो. त्याने 5 फर्स्ट क्लास आणि 6 लिस्ट ए सामने खेळले आहेत.
