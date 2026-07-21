/IPL चा स्टार क्रिकेटर अडचणीत, कोर्टाने दिले अटकेचे आदेश, मारहाण आणि बलात्काराचा आरोप

IPL Abhishek Porel News : दिल्ली कॅपिटल्स संघाकडून आयपीएल खेळणारा स्टार क्रिकेटर अभिषेक पोरेल याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अभिषेक पोरेल आणि अजून एका आरोपीला तात्काळ अटक करण्याचे आदेश कोलकाता हाय कोर्टाने दिलेत. अभिषेक पोरेल विरोधात एका मेडिकल विद्यार्थिनीने तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत तिने अभिषेक पोरेलवर बलात्कार, धमकी असे अनेक गंभीर आरोप लावलेत. यापूर्वी जून महिन्यात बंगाल आणि दिल्ली कॅपिटल्सचा विकेटकिपर फलंदाज अभिषेक पोरेल विरोधात एका महिलेने पोलिसात तक्रार दिली होती. महिलेचा आरोप होता की अभिषेक पोरेलने लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि तिला मारून टाकण्याची धमकी दिली.
क्रिकेटर अभिषेक पोरेलने यापूर्वी टीम इंडिया ए संघाकडून इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौरा केला आहे. मात्र महिलेने केलेल्या सर्व आरोपांचं खंडन अभिषेक पोरेलने केलं आहे. महिला आणि तिच्या आईने मंगळवारी हुगली जिल्ह्यातील मोगरा पोलीस स्थानकात तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणातील तपास सुरु केला असून तक्रारीनुसार महिलेने आरोप लावला आहे की अभिषेक पोरेल मागचा तीन वर्षांपासून तिच्या सोबत रिलेशनशिपमध्ये होते आणि मागच्या वर्षी त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर अभिषेक तरुणीपासून लांब जाऊ लागला.
महिलेने पुढे अभिषेकवर आरोप लावला की, अभिषेक पोरेलवर तिला लग्नाचं वचन दिलं होतं. मात्र तो आता तिच्याशी लग्न करायला तयार नाही. आपल्या तक्रारीत महिलेने आरोप लावला की अभिषेक पोरेलने लग्नाचं आमिष देऊन तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले. त्या महिलेने अभिषेक पोरेल यांच्यावर मारहाण आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी दिल्याचा आरोपही केला. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'आम्हाला तक्रार प्राप्त झाली असून आम्ही तपास सुरू केला आहे'.
सध्या बंगळुरूमध्ये असलेल्या अभिषेक पोरेलने महिलेने केलेले सर्व आरोप फेटाळले असून ती खोटं बोल्ट असल्याचं सांगितलं आहे. त्याने असं सुद्धा म्हंटलं की पोलिसांनी अजून त्याच्याशी संपर्क केलेला नाही. अभिषेक पोरेल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले की, 'मी सध्या चांगली कामगिरी करत आहे, म्हणूनच विविध गोष्टी बोलल्या जात आहेत. पोलिसांचा प्राथमिक तपास पूर्ण झाल्यानंतरच ते यावर सविस्तर प्रतिक्रिया देतील. "पोलिसांचा तपास पूर्ण झाल्यावरच मी याबद्दल बोलेन; मी अद्याप पोलिसांशी बोललेलो नाही', असे अभिषेक म्हणाला.
टॉप ऑर्डर फलंदाज अभिषेक पोरेल 2023 पासून इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचं प्रतिनिधित्व करत आहे. मागच्या सीजनमध्ये त्याने दिल्ली कॅपिटल्ससाठी चार इनिंगमध्ये 108 धावा केल्या होत्या. अभिषेक पोरेलने 2021-22 चा सीजन बंगालसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि त्याने 32 प्रथम श्रेणी आणि 23 लिस्ट ए सामने खेळले आहेत.