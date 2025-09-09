'मी ढसाढसा रडलो अन्...', कुंबळेचं नाव घेत गेलचा धक्कादायक खुलासा; सांगितलं IPL सोडण्याचं खरं कारण

Chris Gayle Accuses About IPL: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या इतिहासामधील सर्वात स्फोटक फलंदाज असलेला वेस्ट इंडिजचा माजी क्रिकेटपटू ख्रिस गेलने एक धक्कादायक खुलासा केलाय. गेलने आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्जकडून खेळताना आपण डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो असं म्हटलं आहे. आपल्याला दिलेली वागणूक एवढी भयंकर होती की मला आयपीएल सोडावं लागलं, असंही गेलने म्हटलं आहे.
2018 मध्ये ख्रिस गेल प्रिती झिंटाच्या मालकीच्या पंजाब किंग्जमधून खेळू लागला. गेलला पंजाब किंग्जने 2 कोटी रुपयांच्या बेस प्राईसवर विकत घेतलं होतं. 2021 पर्यंत गेल पंजाबच्या संघाकडूनच खेळत होता. त्याने त्याच्या स्फोटक फलंदाजीच्या माध्यमातून संघाला अनेक सामने जिंकून दिले. मात्र 2021 मध्ये करोनानंतर बायो बबलचा नियम लागू करण्यात आलेला. मात्र याला कंटाळून गेलने अचानक आयपीएल अर्ध्यातून सोडून मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला. एका मुलाखतीत ख्रिस गेलने अचानक भारत सोडून जण्यामागील नेमका घटनाक्रम सांगितला आहे. "पंजाब किंग्ज संघात माझ्यासोबत गैरवर्तन करण्यात आलं होतं. आजही त्या गोष्टींचा विचार केला की मला चीड येते. मी याविरोधात तेव्हा आवाज उठवला नाही याचा मला आजही पश्चाताप होतो," असं गेल म्हणाला.
"पंजाबसोबतचा माझा आयपीएल हंगामातील प्रवास स्पर्धा संपण्याआधीच संपला. खरं सांगायचं तर, पंजाब किंग्जमध्ये माझ्याशी गैरवर्तन झाले. मला वाटते की एक वरिष्ठ खेळाडू म्हणून मला संघ व्यवस्थापनाकडून योग्य वागणूक मिळाली नाही. मी लहान मूल असल्यासारखे मला वागवण्यात आले," असं गेल म्हणाला. या दरम्यान एक काळ असा होता की ख्रिस गेल नैराश्येत गेला. "पंजाब किंग्जने माझा अपमान केला," असं म्हणत गेलने मला एखाद्या वरिष्ठ क्रिकेटपटूला देतात तशी सन्मानजक वागणूक मिळाली नसल्याचा आरोप केलाय.
"मानसिक स्थिती पैशांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. मी अनिल कुंबळेला फोन केला आणि त्यांना सांगितले की मी संघ सोडतोय. आम्ही एका बायो-बबलमध्ये होतो, ज्यामुळे मी फार एकटा पडला होतो. कुंबळेला मी संघ सोडतोय सांगताना ढसढसा रडलो," असं गेलने सांगितलं. "अनिल कुंबळे आणि संघ व्यवस्थापन माझ्याशी ज्यापद्धतीने वागत होता, त्यामुळे मी खूप निराश झालेलो. कर्णधार केएल राहुलने मला फोन केला आणि सांगितले की तू पुढचा सामना खेळणार आहेस. पण मी त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि माझी बॅग पॅक करून मायदेशी गेलो," असं गेलने सांगितलं.
ख्रिस गेलने पंजाब किंग्जबद्दल कोणता धक्कादायक खुलासा केला आहे?
ख्रिस गेलने सांगितले की, पंजाब किंग्जकडून खेळताना त्याच्याशी गैरवर्तन झाले आणि त्याला लहान मुलासारखी वागणूक देण्यात आली. यामुळे तो नैराश्यात गेला आणि त्याने 2021 मध्ये आयपीएल अर्ध्यातून सोडण्याचा निर्णय घेतला.
ख्रिस गेलने आयपीएल का सोडले?
गेलने आयपीएल सोडण्याचे कारण म्हणजे पंजाब किंग्जच्या व्यवस्थापनाकडून झालेले गैरवर्तन आणि बायो-बबलमुळे आलेली एकटेपणाची भावना. त्याला वरिष्ठ खेळाडू म्हणून योग्य सन्मान मिळाला नाही, ज्यामुळे त्याने मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला.
ख्रिस गेल कधी आणि कशासाठी पंजाब किंग्जमध्ये सामील झाला?
ख्रिस गेल 2018 मध्ये पंजाब किंग्जमध्ये सामील झाला. पंजाब किंग्जने त्याला 2 कोटी रुपयांच्या बेस प्राईसवर विकत घेतले होते. त्याने 2021 पर्यंत संघासाठी खेळले आणि स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर अनेक सामने जिंकून दिले.