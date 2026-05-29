/IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने Mumbai Indians सोडल्यानंतर टीमचा नवा कर्णधार कोण? या खेळाडूला मिळणार का संघाची कमान?

Mumbai Indians New Captain : मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये कर्णधारपदावरुन सातत्याने गोंधळ सुरु आहे, हार्दिक पांड्या एमआयला सोडणार असे दावे केले जात आहेत. आता हार्दिकने जर एमआयला अलविदा केला तर मग संघाचा नवा कर्णधार कोण?
Mumbai Indians New Captain : आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमधून मुंबई इंडियन्सचा संघ बाहेर झाला आहे. संघाने या सिझनमध्ये फारच निराशाजनक कामगिरी केली होती. एमआयच्या संघामध्ये आणि खेळाडूंमध्ये मागील काही वर्षापासून सर्व काही ठिक नाही हे पाहायला मिळाले आहे. अनेकदा हार्दिक पांड्या त्याचबरोबर रोहित शर्मा आणि संघाच्या कर्णधारपदावरुन अनके दावे त्याचबरोबर वृत समोर येत आहेत. मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये कर्णधार पदावरील वाद काही थांबायचे नाव घेत नाही. या सिझनमध्ये संघाची खराब कामगिरी राहिली यामध्ये एमआयचा कर्णधार हार्दिक पांड्या हा सिझनमधील काही सामन्यांमध्ये उपस्थित नव्हता, त्यानंतर सोशल मिडियावर देखील त्याने एमआयच्या जर्सीमधील काही पोस्ट हटवल्या आहेत.
आता मागील काही दिवसांपासून अनेक वृत समोर येत आहेत की हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद सोडणार आहे. मग आता हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद सोडले तर मग मुंबई इंडियन्सचा नवा कर्णधार कोण असणार? आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघासाठी जेव्हा हार्दिक पांड्याने काही सामन्यामध्ये खेळला नाही तेव्हा सुर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह यांनी संघाचे कर्णधारपद सांभाळले. यामध्ये सुर्यकुमार यादवची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी फारच निराशाजनक राहिली, तर जसप्रीत बुमराह देखील संघासाठी फार काही या सिझनमध्ये करु शकला नाही.
हे ही वाचा
जसप्रीत बुमराहने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचे पहिल्यांदा कर्णधारपद सांभाळले, त्यामुळे आता पुढील सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद हे जसप्रीत बुमराहला सोपवले जाणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. हार्दिक पांड्याने जर मुंबई इंडियन्सची साथ सोडली तर संघाचा नवा कर्णधार कोण असणार आणि कोणाला कर्णधारपद दिले जाणार यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे. सोशल मिडियावर अनेक दावे केले जात आहेत की जसप्रीत बुमराह हा मुंबई इंडियन्सचा नवा कर्णधार असू शकतो. रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधार पदावरुन हटवल्यानंतर हार्दिकला एमआयच्या संघाने ट्रेड केले होते.
हार्दिक पांड्याकडे संघाचे कर्णधारपद सोपवल्यानंतर अनेक वाद होते आता तो संघाला अलविदा करणार अशा चर्चा सुरु झाल्या. आगामी सिझनमध्ये एमआयच्या कर्णधारची सीट रिकामी होऊ शकते. त्यानंतर आता सर्वाची नजर ही एमआयच्या नवा कर्णधारासाठी कोण दावेदार असणार यावर सर्वाचे लक्ष आहे.