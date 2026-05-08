/IPL 2026 : Nicholas Pooranने पकडला कृणालचा गळा! काय घडलं नेमकं? मैदानावरील VIDEO झाला व्हायरल

Nicholas Pooran and Krunal Pandya : लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये एलएसजीच्या संघाने बाजी मारली. या सामन्यामध्ये लखनऊच्या संघाने आरसीबीला 9 धावांनी डीएलएस पद्धतीने पराभूत केले. कालच्या सामन्यामध्ये निकोलस पुरन आणि कृणाल पांड्या यांच्यामध्ये चालू सामन्यामध्ये बाचाबाची झाली होती. यामुळे सामन्यामध्ये वातावरण काही वेळ गरम झाले होते. सध्या या दोघांची मोठी चर्चा सुरु असताना आता त्यांचा आणखी एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये तर चक्क पूरनने कृणाल पांड्याचा गळा पकडला होता. या व्हिडिओमध्ये नक्की झाले काय यासंदर्भात वाचा.
सोशल मिडियावर निकोलस पुरन आणि कृणाल पांड्या यांच्यामध्ये सामन्यादरम्यान झालेल्या बाचाबाची बद्दल फारच चर्चा झाली. त्यानंतर सोशल मिडियावर या दोघांचा एक व्हिडिओ सामन्यानंतरचा व्हायरल होत आहे यामध्ये निकलस पुरन आणि कृणाल पांड्या हे दोघे एकमेकांना धक्का देताना दिसत आहेत. त्यानंतर पूरन हा कृणाल पांड्याचा गळा धरतो आणि त्यानंतर तो त्याला मागे ढकलतो. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. सामन्यामधील बाचाबाचीनंतर हे दोघे एकमेकांची समजूत काढत होते असे.
Nicholas Pooran and Krunal Pandya after that heated moment in the RCB vs Lucknow Super Giants match pic.twitter.com/JFlfTomhHu— Jara (JARA_Memer) May 8, 2026
कृणाल पांड्याने मागील सामन्यांमध्ये 1 विकेट लखनऊविरुद्ध घेतला, या सामन्यामध्ये लखनऊचा युवा फलंदाज अर्शिन कुलकर्णी याचा त्याने विकेट घेतला. त्यानंतर निकोलस पूरन हा फलंदाजी करण्यासाठी आला, लखनऊचा खेळाडू फलंदाजीला आल्यानंतर कृणालने 119 च्या वेगाने चेंडू टाकला आणि या बाउन्सरने पूरनची परिक्षा कृणालने घेतली. पूरनने या चेंडूवर मोठा षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला आणि पण चेंडू मात्र हा दोन खेळाडूंच्या मध्ये पडला यावेळी पूरनने एक धाव घेतली. त्यावेळी कृणाल आणि पूरन आमनेसामने आले, यावेळी दोघांमध्ये बाचाबाची झाली.
लखनऊ सुपर जायंट्सच्या आतापर्यतच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाची निराशाजनक कामगिरी राहिली आहे. संघ गुणतालिकेमध्ये दहाव्या स्थानावर आहे. संघाने आतापर्यत 10 सामने खेळले आहेत आणि यामध्ये त्यांना फक्त 3 सामन्यामध्ये विजय मिळवण्यात यश मिळाले आहे, तर 7 सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघाच्या प्लेऑफच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आल्या आहेत.