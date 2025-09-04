English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL फॅन्सना मोठा झटका... सरकारने तिकिटांवरचा टॅक्स वाढवला, स्टेडियममध्ये मॅच पाहणं महागणार

IPL Tickets Expensive : बुधवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याअंतर्गत अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आले तर काही वस्तूंवरील जीएसटी वाढवण्यात आला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Sep 4, 2025, 02:05 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IPL Tickets Expensive : वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) सरकारने केलेल्या मोठ्या बदलांमुळे सामान्य माणसांना अनेक पातळीवर दिलासा मिळाला आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल झाल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि शेतीशी संबंधित गोष्टी आता स्वस्त होतील. मात्र आयपीएल आणि क्रिकेट चाहत्यांना मात्र बदललेल्या टॅक्स स्लॅबमुळे मोठा झटका बसला आहे. पूर्वीच्या टॅक्स स्लॅबनुसार आयपीएल तिकिटांवर 28 टक्के होता मात्र आता त्याला वाढवण्यात आलं असून आयपीएल तिकिटांवर 40 टॅक्स लागणार आहे. या मोठ्या दरवाढीमुळे कॅसिनो, रेस क्लब आणि लक्झरी वस्तूंसह आयपीएल तिकिटे सर्वोच्च जीएसटी स्लॅबमध्ये आली आहेत.

अशा प्रकारे वाढतील तिकिटांच्या किंमती :

पूर्वी 1,000 रुपयांच्या आयपीएल तिकिटावर 28 टक्के जीएसटी लागायचा, ज्याची एकूण किंमत 1,280 रुपये व्हायची. आता आयपीएल तिकिटांवरील जीएसटी वाढवला असून याची किंमत आता 1,400 रुपये झाली आहे. 

500 रुपयांचे तिकीट आता 640 रुपयांऐवजी 700 रुपयांना मिळतील. 
1,000 रुपयांचे तिकीट आता 1,280 रुपयांऐवजी 1,400 रुपयांना मिळतील. 
2,000 रुपयांचे तिकीट आता 2,560 रुपयांऐवजी 2,800 रुपयांना मिळतील. 

टीम इंडियाच्या सामन्यावर नाही लागणार 40 टक्के टॅक्स : 

नवीन जीएसटी टॅक्स स्लॅब हा सर्व आयपीएल तिकिटे आणि इतर उच्च-मूल्य असलेल्या क्रीडा स्पर्धांना समान प्रमाणात लागू होईल. हा बदल क्रीडा मनोरंजनावर आता कसा कर आकारला जात आहे हे प्रतिबिंबित करतो. सामान्य क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांवर 18% जीएसटी लागू राहील, म्हणजेच फक्त आयपीएल आणि या प्रकारच्या प्रीमियम लीगवर 40% दर लागू होईल. याचा अर्थ असा की भारतीय संघांच्या सामन्यांच्या तिकिटांच्या किमतींवर 40% कर आकारला जाणार नाही.

हेही वाचा : GST Reforms: कोणत्या वस्तूंवर किती GST कमी झालाय? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण यादी; काय महाग, काय स्वस्त?

 

कधी पासून लागू होणार नवीन दर?

बुधवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अंतर्गत, कर स्लॅब कमी करण्यात आला, ज्यामुळे सर्व वस्तूंवरील कराचे दर कमी होतील. नवीन दर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील. नवीन जीएसटी सुधारणा अंतर्गत, 100 हून अधिक वस्तूंच्या किमती कमी होणार आहेत. यामध्ये, जीवनावश्यक वस्तू, दैनंदिन वस्तू, कृषी उत्पादने आणि आरोग्य उत्पादनांवर कराचे दर कमी करण्यात आले आहेत.

FAQ : 

आयपीएल तिकिटांवरील जीएसटी किती वाढला आहे?

पूर्वी आयपीएल तिकिटांवर 28% जीएसटी लागत होता, परंतु आता तो वाढवून 40% करण्यात आला आहे. यामुळे आयपीएल तिकिटे सर्वोच्च जीएसटी स्लॅबमध्ये समाविष्ट झाली आहेत, ज्यामध्ये कॅसिनो, रेस क्लब आणि लक्झरी वस्तूंचाही समावेश आहे.

भारतीय क्रिकेट संघाच्या सामन्यांच्या तिकिटांवर 40% जीएसटी लागू होईल का?

नाही, भारतीय क्रिकेट संघाच्या सामान्य सामन्यांच्या तिकिटांवर 18% जीएसटी लागू राहील. 40% जीएसटी फक्त आयपीएल आणि इतर उच्च-मूल्य असलेल्या प्रीमियम क्रीडा स्पर्धांच्या तिकिटांवर लागू होईल.

जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले?

नवी दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कर स्लॅब कमी करणे आणि 100 हून अधिक वस्तूंवरील कराचे दर कमी करणे यांचा समावेश आहे. यामुळे जीवनावश्यक वस्तू, दैनंदिन वस्तू, कृषी उत्पादने आणि आरोग्य उत्पादने स्वस्त होणार आहेत.

 

