/खेळाडूच्या गर्लफ्रेंडकडून मॅच फिक्सिंगचा प्रयत्न? IPL संघ मालकाकडूनच भांडाफोड? BCCI ने तातडीने...

IPL Player Girlfriend Passing Team Information: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या अनेक सामन्यांमध्ये मैदानात खेळाडूंच्या प्रेयसी दिसत असल्या तरी पडद्यामागेही बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत.
IPL Player Girlfriend Passing Team Information: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने नुकताच नवीन नियम लागू केला आहे. इंडियन प्रिमिअर लीग म्हणजेच आयपीएलमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना आता स्पर्धा सुरु असताना वेगवेगळ्या शहरांमध्ये फिरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच एकाच हॉटेलमध्ये त्यांना थांबावं लागणार आहे. हा नियम बनवण्यामागे एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण असल्याची माहिती पुढे येत आहे. सध्या आयपीएल खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या प्रेयसींकडून संघासंदर्भातील माहिती बाहेर पाठवली जात असून हा धक्कादायक प्रकार रोखण्यासाठीच बीसीसीआयने नियम अधिक कठोर केले आहेत.
बीसीसीआयला असं दिसून आलं आहे की खेळाडू आणि संघाशीसंबंधित अधिकारी बाहेरील व्यक्तींना तसेच कोणतीही पदं नसलेल्या व्यक्तींना भेटत आहेत. यामुळे संपूर्ण स्पर्धेच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जातेय. समोर आलेल्या माहितीनुसार, एका खेळाडूच्या गर्लफ्रेंडने संघासंदर्भातील माहिती बाहेरील व्यक्तीला कळवल्याने त्या संघाच्या मालकांना टेन्शन आलं. या संघ मालकाने तातडीने बीसीसीआयला यासंदर्भात कळवलं. त्यानुसारच बीसीसीआयने आता नियम कठोर करत कारवाई केली आहे. अशाप्रकारे संघाची अंतर्गत माहिती बाहेर गेल्याने तिचा मॅच फिक्सिंग किंवा इतर गैर वापरासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो.
"या वेळी, काही फ्रँचायझी आणि खेळाडूंच्या वर्तणुकीत आम्हाला बऱ्याच विसंगती आणि अनियमितता आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे बीसीसीआय आणि आयपीएल एक मार्गदर्शक सूचना तयार करत आहे; आम्ही आज संध्याकाळी ही सूचना जारी करणार आहोत. आमच्या असे निदर्शनास आले आहे की, संघातील सदस्यांसोबत अनेक अनधिकृत व्यक्ती वावरत आहेत," असे बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी म्हटले होते.
"तसेच, काही अनधिकृत व्यक्ती हॉटेल्समध्ये, खेळाडूंच्या खोल्यांमध्ये किंवा संघाच्या अधिकाऱ्यांच्या खोल्यांमध्ये येत आहेत. हे आमच्या भ्रष्टाचार-विरोधी नियमावलीच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. आमच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, काही संघांचे मालक आणि अधिकारी अशा ठिकाणी खेळाडूंशी मिसळत आहेत, जिथे गाठीभेटी करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे, आम्हाला काही विशिष्ट नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमांचे पालन करण्यात काही प्रमाणात शिथिलता येत असल्याचे आम्हाला दिसून आले आहे. आम्ही या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आम्ही आता एक मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहोत आणि तिचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन केले जाईल. यापुढे जर कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झाले, तर बीसीसीआय आणि आयपीएल यांच्याकडून अत्यंत कडक कारवाई केली जाईल," असा इशारा सैकिया यांनी दिला आहे.