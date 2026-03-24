IPLच्या इतिहासातील सर्वात मोठी डिल, राजस्थान रॉयल्सची टीम विकली गेली 13 हजार 500 कोटींना

IPL Rajasthan Royals Sale: भारतीय प्रमियर लीग (IPL) हा एक फक्त एक क्रिकेटचा मंच राहिला नाही तर, त्याचे रूपांतर आता जगातील सर्वात मोठ्या स्पोर्ट्स व्यापारामध्ये झाला आहे. दरवर्षी संघांचे मूल्यांकन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. याच पार्श्भूमीवर राजस्थान रॉयल्सशी संबंधित एक महत्त्वाचा आणि मोठा करारा झाला आहे. जो इतिहासातील सर्वात मोठा करार मानला जात आहे. ज्याने संपूर्ण बाजारपेठेचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
विश्वचषकानंतर क्रिकेट आयपीएल हा एक मोठा उत्सव जगभरात साजरा केला जातो असे म्हणण्यास हरकत नाही. यामध्ये तब्बल 1.63 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 13,500 कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त किमतीच्या करारामध्ये राजस्थान रॉयल्स हा संघ एका नव्या समूहाच्या हाती गेला आहे. विशेष म्हणजे, 2008 मध्ये अत्यंत कमी किमतीत विकत घेतलेली ही फ्रँचायझी आता हजारो कोटींना विकली जात आहे, जे आयपीएलची झपाट्याने वाढणारी ताकद आणि जागतिक लोकप्रियता अधोरेखित करते.
दरम्यान, या करारातील सर्वात रंजक बाब म्हणजे आयपीएलच्या नियमांनुसार; नवीन मालकाला एकूण कराराच्या मूल्यातील 5 टक्के रक्कम बीसीसीआयला हस्तातंरण शुल्क म्हणून द्यावी लागले. ज्याचा अंदाजे खर्च 675 कोटी इतका असेल. हे शुल्क मूळ रकमेव्यतिरिक्त दिले जाते. याचा अर्थ संघाच्या खरेदीदाराला 13,500 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त 675 कोटी रुपये अधिकचे द्यावे लागतील. ज्याचे गणित केल्यास एकूण खर्च 14,175 कोटी रुपयांचा होईल.
याशिवाय, संघाचे माजी मालक मनोज बदाळे यांना मिळालेल्या नफ्यावर त्यांना दीर्घकालीन भांडवली कर भरावा लागेल. तसेच त्यांनी संघ खूप कमी किमतीत खरेदी केल्यामुळे ही कराची रक्कम 2,700 रुपये इतकी असू शकते. तसेच बदाळे हे परदेशी नागरिक असल्यामुळे, नवीन खरेदीदाराला हा कर वजा करून सरकारकडे भरावा लागेल. ज्याला विथहोल्डिंग टॅक्स असे म्हणतात. तसेच कराराची खूपच रक्कम मोठी असल्यामुळे हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आरबीआय (RBI) आणि अंमलबारी संचालनालय (ED) यांसारख्या संस्थांची मंजुरी घ्यावी लागेल. ज्यामुळे बदाळे यांच्या हातात केवळ 10,000 कोटी रुपये येतील. पण असे असूनही त्यांना लक्षणीय नफा मिळण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, 2008 मध्ये मनोज बदाळे यांनी 270 कोटींना राजस्थान रॉयल्स हा संघ खरेदी केला होता. त्यानंतर 18 वर्षांनंतर या संघाचे मूल्य तब्बल 44 पटीने वाढले. आणि आता कल सोमानी, रॉब वॉल्टन आणि फोर्ड हॅम्प परिवार यांसारख्या दिग्गज आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी हा संघ खरेदी केला आहे. तसेच या व्यवाहारातून आयपीएलचे जागतिक मूल्य स्पष्ट झाले आहे. जे की खूपच मोठे आहे.