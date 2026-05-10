/IPL Record : रोहित-विराटने केली एमएस धोनीच्या रेकॅार्डची बरोबरी! राजपूरमध्ये दिग्गजांची ऐतिहासिक कामगिरी

IPL News : क्रिकेट विश्वामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी आता एक मोठा टप्पा गाठला आहे. आयपीएल 2026 सुरु झाल्यापासून एमएस धोनी हा दुखापतीमुळे एकही सामना खेळलेला नाही. पण आता विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी दिग्गज खेळाडू एमएस धोनीच्या रेकॅार्डची बरोबरी केली आहे.
Rohit Sharma - Virat Kohli : आज मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये आयपीएल 2026 चा 54 वा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे आज दोन्ही खेळाडू आपआपल्या संघासाठी लढताना दिसले. आयपीएल 2026 सुरु झाल्यापासून एमएस धोनी हा दुखापतीमुळे एकही सामना खेळलेला नाही. मागील अनेक दिवसांपासून चाहते त्याला पाहण्यासाठी उत्साही आहेत. पण आता विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी दिग्गज खेळाडू एमएस धोनीच्या रेकॅार्डची बरोबरी केली आहे. आज रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर एमआय विरुद्ध आरसीबी यांच्यामध्ये सामना खेळवला जात आहे.
क्रिकेट विश्वामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी आता एक मोठा टप्पा गाठला आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी 278वा सामना आज खेळला. या सामन्यानंतर आता रोहित आणि विराटने भारताचे दिग्गज आणि सीएसकेचे माजी कर्णधार एमएस धोनी यांची बरोबरी केली आहे. एमएस धोनीने चेन्नई सुपर किंग्स आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स संघांकडून 2008 ते 2025 या काळात 278 सामने खेळले आहेत. यावर्षी तो संघाचा भाग आहे पण तो अजूनपर्यत आयपीएल 2026 चा एकही सामना खेळलेला नाही.
आता रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे आता आयपीएलमध्ये सर्वात जास्त सामने खेळणारे खेळाडू बनले आहेत. दोन्ही खेळाडूंनी भारतीय क्रिकेटसाठी तर चांगली कामगिरी केली आहेच पण या खेळाडूंनी आयपीएलमध्ये त्याच्या फ्रॅन्चायझींसाठी देखील चांगली कामगिरी केली आहे. या खेळाडूंचा प्रवास मागील काही वर्षापासून प्रेरणादायी राहिला आहे. विराट कोहली हा त्या खेळाडूंपैकी एक आहे जो आयपीएलमध्ये 2008 पासून केवळ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरची जर्सी परिधान केली आहे. त्याने फक्त संघासाठी सर्वाधिक सामने खेळले नाहीत तर त्याने एक विक्रम देखील नावावर केला आहे.
हेही वाचा
रोहित शर्माबद्दल सांगायचे झाले तर या खेळाडूने आयपीएलमध्ये सुरुवात ही डेक्कन चार्जर्समधून केली होती. त्याने 2008 ते 2010 या कालावधीमध्ये त्याने संघासाठी चांगली कामगिरी केली होती. त्यानंतर 2011 मध्ये त्याला मुंबई इंडियन्सने विकत घेतले होते, त्यानंतर त्याचे नशीब बदलले होते. मुंबईच्या संघामध्ये सामील झाल्यानंतर तो एमआयचा सर्वात यशस्वी कर्णधार आणि फलंदाज म्हणून तो या ऐतिहासिक टप्प्यावर उभा आहे.