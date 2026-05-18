/IPL Ticket Scam: विराट कोहलीच्या नावावर लावला लाखोंचा चूना, आयपीएलमध्ये नवा स्कॅम उघड

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्पर्धेच्या दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (DC VS RCB) येथे झालेल्या सामन्याबाबत एक हैराण करणारा खुलासा समोर आला आहे. अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियममध्ये झालेल्या सामन्यात दिल्ली एन्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन (DDCA) शी जोडलेल्या दोन अधिकाऱ्यांनी कॉम्प्लीमेंट्री पासचा काळाबाजार केला. दिल्ली पोलिसांना तपासात आढळलं की विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) सामन्याच्या प्रीमियम तिकिटं ब्लॅक मार्केटमध्ये खूप मोठ्या किंमतीवर विकली गेली. रिपोर्टनुसार आरसीबीच्या सामन्यांचा एक पास हा जवळपास 80 हजार रुपयांना विकला गेला.
असोसिएशनच्या काही कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मोफत पासशी निगडित घोटाळा होत असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांना आला. यामुळे आयपीएल सामन्यांदरम्यान तिकीटाची पुनर्विक्र, सट्टेबाजीशी संबंध आणि पासच्या अवैध वितरणासंदर्भात अनेक अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली.
मोफत पासचा काळाबाजार केल्या प्रकरणी तपासात दिल्ली संघातील तीन लोकांना अटक करण्यात आली आहे. यात आरोपी मुकीम (35), गुफरान (36) आणि मोहम्मद फैसल (38) सोबत चौकशी केल्यावर पोलिसांनी एका पेट्रोल पंप कर्मचारी चौकशी केली. यानंतर डीडीसीए अधिकाऱ्यांअन सुद्धा या तपासात सामील करण्यात आले आणि त्यांच्यासोबत चार तास चौकशी करण्यात आली.
संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा हा इंडियन एक्सप्रेसच्या एका रिपोर्टमधून झाला. या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं की मागणीच्या आधारे ब्लॅक मार्केटमध्ये या तिकिटांच्या विक्रीची किंमत ही जवळपास 8 हजार ते 80 हजार रुपयांना विकली होती. दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांचा हवाला देत एका वृत्तपत्राने असा दावा केला आहे की, विराट कोहली खेळत असलेल्या सामन्यांची तिकिटे प्रत्येकी 80 हजार रुपयांपर्यंत विकली जात होती. विराट कोहलीला प्रत्यक्ष खेळताना पाहण्यासाठी त्याचे फॅन्स उत्सुक होते आणि याचाच फायदा या मोफत पासची काळाबाजारी करणाऱ्यांनी उचलला.
आयपीएल नियमांच्या अंतर्गत प्रत्येक आयपीएल फ्रेंचायझीला प्रत्येक सामन्यासाठी त्यांचं होम ग्राउंड असलेल्या ठिकाणच्या यजमान असोसिएशनला मोफत पस देण्यात येतात. ज्यांची संख्या एकूण स्टेडियम क्षमतेच्या तुलनेत 10 ते 15 टक्के इतकी असते. रिपोर्ट्सनुसार डीडीसीएला प्रत्येक आयपीएल सामन्यांसाठी 6000 मोफत तिकिटं दिली जातात. ज्यातील 4000 पास हे आयपीएल सदस्यांमध्ये वाटले जातात.