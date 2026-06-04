/ना सूर्यकुमार यादव ना श्रेयस अय्यर, टी20 कर्णधारपदासाठी IPL ट्रॉफी विजेत्या कर्णधाराचं नाव चर्चेत

Team India : आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या भारतीय संघाच्या पुढील टी20 सीरिजपूर्वी टीम इंडियाचा कर्णधार बदलण्याबाबत चर्चा होण्याची चिन्ह आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकण्यात टीम इंडियाला यश आलं. मात्र त्याच्या फॉर्म मागील काही महिन्यांपासून चांगला नाही. टी20 वर्ल्ड कप असोत वा आयपीएल 2026 दोन्ही स्पर्धांमध्ये सूर्यकुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म होता. त्यानंतर आता सूर्यकुमार यादवला टीम इंडियाच्या कर्णधारपदावरून बाजूला करण्याबाबत चर्चा आहे. अशातच श्रेयस अय्यरला भारतीय संघाचं कर्णधारपद मिळू शकतं असं बोललं जात होतं मात्र अशातच सलग दुसऱ्यांदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला आपल्या नेतृत्वात आयपीएलचं विजेतेपद पटकावून देणाऱ्या रजत पाटीदार हा भारताच्या टी20 संघाचा कर्णधार होऊ शकतो अशी जोरदार चर्चा क्रिकेट विश्वात रंगली आहे.
बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सूर्यकुमार यादवबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, निवड समिती, बीसीसीआय आणि संघ व्यवस्थापनाने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांची चर्चा झाली आहे. त्यांनी टीम इंडिया नवीन कर्णधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआय आणि गौतम गंभीर यांना वाटतंय की टी 20 वर्ल्डकपमधील त्याची वैयक्तिक कामगिरी ही अपेक्षेपेक्षा कमी झाली तसेच तो आयपीएलमध्ये सुद्धा कमाल दाखवू शकला नाही. त्यामुळे टीम इंडियाच्या भविष्याचा विचार करून संघ निवड समिती येत्या काही दिवसात टी 20 फॉरमॅटसाठी भारतीय संघाच्या नव्या कर्णधाराच्या नावाची घोषणा करू शकते.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ आयपीएलच्या सुरुवातीपासून स्पर्धेचा भाग होता, मात्र त्यांना मागील १७ वर्ष आयपीएलचं विजेतेपद पटकावणं शक्य झालं नव्हतं. मात्र रजत पाटीदारच्या खांद्यावर आरसीबीच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली. आयपीएल 2025 मध्ये रजत पाटीदार हा आरसीबीचा कर्णधार झाला आणि त्याने कर्णधार म्हणून त्याच्या पहिल्याच आयपीएल सीजनमध्ये आरसीबीला विजेतेपद मिळवून दिले. इतकच नाही तर आयपीएल २०२६ मध्ये सुद्धा रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पुन्हा एकदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. यामुळे रजत पाटीदारने एम एस धोनी आणि रोहित शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. रजत पाटीदार सलग दोनदा आयपीएलचं विजेतेपद जिंकणारा कर्णधार बनला. रजत पाटीदारने आरसीबीचं नेतृत्व करत असताना वैयक्तिक खेळीत सुद्धा उत्तम कामगिरी केली. भारतीय संघाच्या टी 20 वर्ल्ड कप फॉरमॅटच्या कर्णधारपदावरून सूर्यकुमार यादवला बाजूला केलं जात असताना सिलेक्टर्स रजत पाटीदारचा कर्णधार म्हणून विचार करू शकतात अशी चर्चा आहे. रजत पाटीदारने भारतासाठी आतापर्यंत 3 टेस्ट आणि 1 वनडे सामना खेळलाय तर टी २० फॉरमॅटमध्ये त्याच भारतीय संघात पदार्पण झालेलं नाही. मात्र आयपीएल स्पर्धेत त्याने स्वतःची प्रतिभा सिद्ध केल्याने लवकरच त्याच्यासाठी टी 20 फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचे दरवाजे उघडू शकतात.