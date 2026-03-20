19 वर्षांच्या कुस्तीपटूला फाशीची शिक्षा, क्रीडा विश्वात खळबळ, नेमकं काय घडल?

इराणमध्ये 19 वर्षांचा युवा पैलवान सालेह मोहम्मदी याला सार्वजनिकपणे फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. त्याला दिलेल्या या शिक्षेवर संशय व्यक्त केला जात असून या प्रकरणामुळे जगभरातील खेळाडूंना धक्का बसलाय.   

पूजा पवार | Updated: Mar 20, 2026, 02:46 PM IST
Photo Credit - Social Media

Saleh Mohammadi : इराण आणि इस्राईलमध्ये सध्या युद्ध सुरु आहे. अशातच इराणमधून एक धक्कादायक माहिती समोर आलीये ज्याने क्रीडा विश्व हादरून गेलंय. 19 वर्षांचा युवा पैलवान सालेह मोहम्मदी याला फाशीची शिक्षा देण्यात आल्याच्या बातमीनंतर सर्वत्र असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. सांगितलं जातंय की 19 मार्च 2026 रोजी कोम शहरात सार्वजनिकपणे त्याला फासावर लटकवण्यात आलं. यामुळे फक्त इराण नाही तर जगभरातील खेळाडूंना धक्का बसलाय. 

कोण होता सालेह मोहम्मदी? 

सालेह मोहम्मदी हा इराणच्या कुस्तीमधील एक उभारता तारा होता. त्याने 2024 मध्ये रूसमध्ये साइटिएव कपमध्ये कांस्य पदक जिंकलं होतं. मात्र आता त्याच्यावर लागलेल्या गंभीर आरोप आणि त्यानंतर देण्यात आलेल्या शिक्षेमुळे क्रीडा विश्वात चर्चा सुरु झाली आहे.  इराणी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जानेवारी 2026 मध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान दोन पोलिसांच्या हत्येचा आरोप सालेह आणि इतर तिघांवर होता. त्याच प्रकरणात त्यांना 'मोहरेबेह' (अर्थात 'देवाविरुद्ध युद्ध') आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले.

खटल्यावर उपस्थित करण्यात आले प्रश्न : 

मानवाधिकार संगठनेने या संपूर्ण प्रकरणी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक रिपोर्ट्समध्ये असं म्हटलं होतं की खटला निष्पक्ष नव्हता, जबाब नोंदवण्यासाठी आरोपींचा कथितपणे छळ करण्यात आला आणि त्यांना स्वतंत्र कायदेशीर मदत नाकारण्यात आली. यामुळे हे प्रकरण केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचाच नव्हे, तर मानवाधिकार आणि क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सुरक्षेचाही प्रश्न बनला आहे.

इतर खेळाडूंवरही मृत्यूची टांगती तलवार : 

19 वर्षीय सालेह मोहम्मदीला दिलेल्या फाशीनंतर आता इराणच्या तुरुंगात बंद असलेल्या दुसऱ्या खेळाडूंमध्ये सुद्धा घबराटीचं वातावरण निर्माण झालंय. रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आलेला आहे की जानेवारी 2026 पासून सुरु झालेल्या विरोधी प्रदर्शनानंतर 60 पेक्षा जास्त खेळाडू आणि कोच मारले गेले आहेत किंवा त्यांच्यावर मृत्यूची तलवार लटकतेय. विशेषत करून  काही नावे समोर आली आहेत, ज्यात मोहम्मद होसेन हुसैनीनासर (फुटबॉलपटू), अमीर रझा नसर (फुटबॉलपटू), मोहम्मद जवाद वफाई सानी (बॉक्सर), मोहम्मद महशरी (बॉक्सर), वॉटर पोलो गोलकीपर अली पिशेवरझादेह, मॅरेथॉन धावपटू निलोफर पास आणि बास्केटबॉल प्रशिक्षक पयाम वाहिदी यांचा या खेळाडूंमध्ये समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार,  सालेह मोहम्मदीलानंतर या खेळाडूंवरही गंभीर कारवाई होण्याचा धोका आहे.

हेही वाचा :  ना विराट, ना ख्रिस गेल... 'या' फलंदाजाने IPL मध्ये जिंकल्यात सर्वाधिक ऑरेंज कॅप, पाहा लिस्ट

 

IOC कडे कारवाईची मागणी : 

सालेह मोहम्मदीला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेनंतर आता 200 पेक्षा जास्त खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय ऑलम्पिक समिती IOC कडे अपील केली आहे की इराणच्या क्रीडा संघाविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. त्यांचा आरोप आहे की खेळ या दडपशाहीच्या वातावरणात गप्प राहून क्रीडा संघटनाही अप्रत्यक्षपणे जबाबदार ठरत आहेत. सध्या हे प्रकरण एखाद्या खेळापेक्षा मोठं झालंय. एका तरुण पैलवानाला दिलेल्या फाशीने संपूर्ण जगाला हा विचार करण्यास भाग पाडलं आहे की, जेव्हा खेळाडूच सुरक्षित नसतात, तेव्हा खिलाडीवृत्ती आणि न्यायाचा प्रश्न तरी कुठे येतो.

बंद दाराआड सुनावणी : 

इराणचे पत्रकार मसिह अलिनेजाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एका बनावट खटल्यानंतर कोममध्ये तिघा आंदोलकांना फाशी देण्यात आली. त्यांना खूप त्रास देण्यात आला. तसेच त्यांच्याकडून जबरदस्ती कबुली जबाब सुद्धा घेण्यात आले. त्यांच्या वकिलांना त्यांना भेटून देण्याची परवानगी सुद्धा नाकारली गेली. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी ही बंद दाराआड झाली. कोणाला याचिका करण्याचा अधिकार सुद्धा नव्हता'. 

 सालेह मोहम्मदी का देण्यात आली फाशीची शिक्षा? 

पैलवान सालेह मोहम्मदी आणि त्याच्या सोबत इतर दोन खेळाडूंनी जानेवारी महिन्यात  खामेनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं. तसेच त्यांच्यावर तेहरानच्या कोम शहरात दोन पोलीस अधिकाऱ्यांची निर्घृणपणे हत्या केल्याचा आरोप सुद्धा ठेवण्यात आला होता. यासंदर्भात त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आणि मार्च १९ रोजी  सालेह मोहम्मदीला  फाशीची शिक्षा देण्यात आली. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

19 वर्षांच्या कुस्तीपटूला फाशीची शिक्षा, क्रीडा विश्वात खळब...

स्पोर्ट्स