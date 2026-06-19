/इराणच्या संघाची अमेरिकेत कोंडी करण्याचा प्रयत्न, थेट फिफाकडे करणार तक्रार

FIFA World Cup 2026 : इराण फुटबॉल महासंघाच्या प्रवक्त्यांनी गुरुवारी सांगितले की फिफा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी गेलेल्या इराणच्या संघावर उत्तर अमेरिकेत प्रवासासंदर्भात अनेक निर्बंध लावण्यात येत आहेत. याविषयी इराण फुटबॉल महासंघ फिफाकडे तक्रार करणार आहे. इराणच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, 'स्पर्धेसाठी इराण संघाने आपल्या सरावाच्या तयारीचा प्लॅन खूप आधीच जमा केला होता, मात्र तरीही इराणच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघावर आयोजकांद्वारे पुन्हा एकदा निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ज्यामुळे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आहे. इराणचा संघ रविवारी लॉस एंजिल्समध्ये बेल्जियम विरुद्ध होणाऱ्या आपल्या पुढील सामन्याच्या दोन दिवसांपूर्वी मेक्सिकोच्या तिजुआना येथील अप्लाय बेस कॅम्पने संयुक्त राज्य अमेरिकेसाठी फ्लाईट घ्यायची होती. मात्र इराण संघाने माहिती दिली की त्यांची ही विनंती फेटाळण्यात आली आहे.
इराण फुटबॉल महासंघाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, 'हा सामना लॉस एंजिल्सच्या स्थानीय वेळेनुसार दुपारी 12 वाजता खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे इराणी फुटबॉल संघाकडून विनंती करण्यात आली की इराण संघाला सामन्याच्या दोन दिवसांपूर्वी लॉस एंजिल्सला प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी. यामुळे सामना खेळण्यापूर्वी खेळाडूंना येथील परिस्थितीशी जुळवून घेता येईल असा त्यामागचा उद्देश होता. इराण संघाचं अंतिम प्रशिक्षण सत्र पूर्ण करण्यासाठी आणि तयारीला अंतिम रूप देण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध करून देणे हा उद्देश होता'. मात्र इराण संघाची ही विनंती फेटाळण्यात आली.
इराणचा संघ याबाबत सुद्धा नाराज होता कारण त्यांना वर्ल्ड कपचा पहिला सामना खेळण्याच्या रात्री लॉस एंजिल्स सोडावं लागलं. इराण विरुद्ध न्यूझीलंड सामना 2-2 ने ड्रॉ झाला. मात्र अमेरिकेच्या प्रशासनाने इराणच्या फुटबॉल संघाने केलेल्या दाव्याचं खंडन केलं आहे.
व्हाइट हाऊसच्या फिफा टास्क फोर्सचे कार्यकारी संचालक अँड्र्यू जिउलियानी यांनी सोमवारी सांगितले की, इराणला यापूर्वीच कळवण्यात आले होते की त्यांना सामन्याच्या केवळ एक दिवस आधीच अमेरिकेत प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यांनी सांगितलं की, 'संघाला सामन्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ज्या दिवशी सामना आहे त्याच्या आदल्या दिवशी ज्या ठिकाणी सामना होणार आहे तेथे येण्याची परवानगी दिली जाईल तसेच सामना संपण्याच्या दिवशी म्हणजेच सामन्याच्या संध्याकाळी त्यांना निघून जाण्यास सांगितले जाईल. लॉस एंजेलिसमध्येही तसेच होईल'. आता इराण फुटबॉल संघ आणि अमेरिकेच्या प्रशासनातील वाद कुठपर्यंत जातो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.