  • FIFA World Cup 2026 बाबत इराणचा मोठा निर्णय, अमेरिकेचा निषेध करत स्पर्धेतून घेतली माघार

FIFA World Cup 2026 बाबत इराणचा मोठा निर्णय, अमेरिकेचा निषेध करत स्पर्धेतून घेतली माघार

FIFA World Cup 2026 : 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्राईल यांच्या सैन्याने मिळून अनेक दिवसांच्या तणावपूर्ण वातावरणानंतर अचानपकपणे ईराणवर भीषण हवाई हमले केले . देशावर झालेल्या हल्ल्यामुळे इराणने यावर्षी होणाऱ्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भाग घेण्यास नकार दिला आहे.

पूजा पवार | Updated: Mar 12, 2026, 10:57 PM IST
FIFA World Cup 2026 बाबत इराणचा मोठा निर्णय, अमेरिकेचा निषेध करत स्पर्धेतून घेतली माघार
Photo Credit - Social Media

FIFA World Cup 2026 : इराणवर इस्राईल आणि अमेरिका यांनी मिळून हल्ला केल्याने त्याचा परिणाम आता संपूर्ण जगावर दिसून येतोय. इराण, इस्राईल आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धामुळे खाडी देशांमध्ये परिस्थिती बिकट झाली असून अनेक देशांमध्ये तेल, गॅस सह व्यापार प्रभावित झालाय. अशातच पश्चिम आशियात हवाई मार्ग सुद्धा ठप्प झाले आहेत. याशिवाय या युद्धामुळे खेळावर सुद्धा परिणाम होत आहे आणि याचा सर्वात वाईट परिणाम दिसून येतोय. देशावर झालेल्या हल्ल्यामुळे इराणने यावर्षी होणाऱ्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भाग घेण्यास नकार दिला आहे. यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप हा जून जुलैमध्ये होत असून याचे आयोजन अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांमध्ये संयुक्तपणे करण्यात आलेले आहे. 

28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्राईल यांच्या सैन्याने मिळून अनेक दिवसांच्या तणावपूर्ण वातावरणानंतर अचानपकपणे ईराणवर भीषण हवाई हमले केले होते. त्यानंतरच अवस्था बिघडू लागली. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अमेरिका इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यात मृत्यू झाला. इराणने प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले आणि तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संघर्ष सुरू आहे, ज्याचे विविध प्रदेशांमध्ये गंभीर परिणाम झाले आहेत.

ईराणने वर्ल्ड कपला केलं बॉयकॉट : 

इस्राईल आणि अमेरिका विरुद्ध युद्धाच्या 12 व्या दिवशी इराणच्या खेळ मंत्री अहमद दोन्यामलीने घोषणा केली की इराण येत्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भाग घेणार नाही. खेळ मंत्र्यांनीअमेरिकेवर टीका करून म्हटले की, त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याची हत्या करणाऱ्या देशात खेळवल्या जाणाऱ्या वर्ल्ड कपमध्ये त्यांचा संघ हा अजिबात सहभाग घेणार नाही. त्याने इस्राईल आणि अमेरिकेवर होत असलेल्या हल्ल्यांबाबत बोलताना म्हटले की, देशातील मुलं आणि लोकं सुरक्षित नाहीत त्यामुळे सध्याची परिस्थिती ही वर्ल्ड कपमध्ये भाग घेण्याची नाहीये. 

युद्ध सुरु झाल्यापासूनच इराणचा संघ येत्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होईल की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. इराणला फिफा वर्ल्ड कपच्या ग्रुप G मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. ज्यात न्यूझीलंड, बेल्जियम आणि मिस्रचे संघ यांचा सुद्धा समावेश होता. या सर्व संघांचे सामने अमेरिकेत खेळण्यात येणार होते. त्यामुळे इराणी संघाच्या अमेरिकेत खेळण्याच्या प्रवासाबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. 

फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांनी सांगितले होते की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इराणी संघाच्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याबाबत कोणत्याही चिंता नसल्याचे सांगितले होते आणि आश्वासन दिले होते की इराण संघाचे देशात स्वागत केले जाईल. मात्र आता इराणच्या निर्णयामुळे आता फिफा अडचणीत सापडला असून  इराणला मनवावं की इराणच्या जागी कोणत्या नव्या संघाची निवड फिफा वर्ल्ड कपसाठी करावी हा मोठा पेच निर्माण होणार आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

