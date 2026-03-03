प्रायव्हेट जेटनं प्रवास; दुखापतग्रस्त ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोनं युद्धाच्या भीतीपोटी रातोरात सौदी अरेबिया सोडला?

Iran Israel War Cristiano Ronaldo : मध्यपूर्वेमध्ये वाढता तणाव पाहता लष्करी कारवाया आणि इथंही घोंगावणारे युद्धाचे ढग आता क्रीडा विश्वावरही परिणाम करत असून, एक अतिशय महत्त्वाचं वृत्त समोर आलं आहे. ज्यामध्ये विश्वविख्यात फुटबॉलपटू ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोसंदर्भात खळबळजनक दावेसुद्धा करण्यात येत आहेत.
रोनाल्डोसंदर्भातील या चर्चांनुसार तब्बल 650 कोटी रुपये इतक्या प्रचंड किमतीच्या खासगी जेट विमानानं रोनाल्डोनं सौदी अरेबिया देशाला अलविदा केलं असून रातोरात स्पेनची राजधानी मद्रीद गाठली आहे. फ्लाईट ट्रॅकिंग डेटानुसार बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्स्प्रेस 6500 चं रात्री 8 वाजता रियादवरून उड्डाण झालं असून, जवळपास 7 तासांच्या प्रवासानंतर ते मद्रिदमध्ये लँड झालं.
रियाद हे असं ठिकाण आहे, जिथं 41 वर्षीय रोनाल्डो त्याच्या पत्नी आणि मुलांसमवेत वास्तव्यास असून इथं मागील काही दिवसांपासून परिस्थितीला अतिशय तणावग्रस्त वळण मिळालं. इथं अमेरिकी दूतावासाच्या कार्यालयावरील हल्ल्याच्या वृत्तानंतर अनेक परदेशी नागरिकांनी मध्यपूर्वेतून मायदेशी परतणं सोयीचं समजलं. रोनाल़्डोसुद्धा इथं अपवाद ठरला नसून, अधिकृत माहितीनुसार त्याचं विमान इजिप्त आणि भूमध्य समुद्रावरून प्रवास करत स्पेनपर्य़ंत पोहोचलं. अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयानं या स्थितीमध्ये नागरिकांना असणारा धोका ओळखता मध्यपूर्वेतून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
सध्या सौदी अरेबियामध्ये रोनाल्डो प्रो लीगच्या अल-नस्र (Al-Nassr FC) साठी खेळत होता. जिथं, दर दिवशी मिळणारा मानधनाचा आकडा आहे, £4.88 लाख. मात्र, शनिवारी झालेल्या एका सामन्याक मांसपेशींना झालेल्या दुखापतीमुळं त्याला मैदान सोडावं लागलं होतं. मात्र त्यानंतर इथं स्थिती आणखी गंभीर होत गेल्याचं पाहता ही स्पर्धासुद्धा स्थगित करण्यात आली.
दरम्यान, रोनाल्डोचं विमान सौदीतून निघून मद्रिदला पोहोचल्याची चर्चा असली आणि तशी माहितीसुद्धा असली तरीही रोनाल्डो त्यात होता की नाही, याचं अधिकृत वृत्त मात्र समोर आलेलं नाही. मात्र, युद्धजन्य स्थितीमध्ये विमानानं घेतलेलं उड्डाण पाहता फुटबॉलपटूनं खरंद सौदी सोडली का, हा प्रश्न मात्र डोकं वर काढत आहे, तेव्हा आता या प्रश्नाचं उत्तर रोनाल्डो किंवा त्याच्या पत्नीच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून मिळतं का, हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल.