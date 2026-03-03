English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  • प्रायव्हेट जेटनं प्रवास; दुखापतग्रस्त ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोनं युद्धाच्या भीतीपोटी रातोरात सौदी अरेबिया सोडला?

प्रायव्हेट जेटनं प्रवास; दुखापतग्रस्त ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोनं युद्धाच्या भीतीपोटी रातोरात सौदी अरेबिया सोडला?

Iran Israel War Cristiano Ronaldo : आखाती राष्ट्रांमध्ये सुरू असणारी तणावाची परिस्थिती पाहता जगविख्यात फुटबॉलपटू ख्रिस्तीयानो रोनाल्डो आणि त्याची पत्नी जॉर्जिना रॉड्रीग्ज यांच्याबद्दल अनेक दावे करण्यात येत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Mar 3, 2026, 04:32 PM IST
प्रायव्हेट जेटनं प्रवास; दुखापतग्रस्त ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोनं युद्धाच्या भीतीपोटी रातोरात सौदी अरेबिया सोडला?
Iran Israel War news Cristiano Ronaldo escaped from private jet Madrid amid high risk latest update

Iran Israel War Cristiano Ronaldo : मध्यपूर्वेमध्ये वाढता तणाव पाहता लष्करी कारवाया आणि इथंही घोंगावणारे युद्धाचे ढग आता क्रीडा विश्वावरही परिणाम करत असून, एक अतिशय महत्त्वाचं वृत्त समोर आलं आहे. ज्यामध्ये विश्वविख्यात फुटबॉलपटू ख्रिस्तीयानो रोनाल्डोसंदर्भात खळबळजनक दावेसुद्धा करण्यात येत आहेत. 

रोनाल्डोसंदर्भातील या चर्चांनुसार तब्बल 650 कोटी रुपये इतक्या प्रचंड किमतीच्या खासगी जेट विमानानं रोनाल्डोनं सौदी अरेबिया देशाला अलविदा केलं असून रातोरात स्पेनची राजधानी मद्रीद गाठली आहे. फ्लाईट ट्रॅकिंग डेटानुसार बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्स्प्रेस 6500 चं रात्री 8 वाजता रियादवरून उड्डाण झालं असून, जवळपास 7 तासांच्या प्रवासानंतर ते मद्रिदमध्ये लँड झालं. 

रोनाल्डो सौदी अरेबियामध्ये का राहत होता? 

रियाद हे असं ठिकाण आहे, जिथं 41 वर्षीय रोनाल्डो त्याच्या पत्नी आणि मुलांसमवेत वास्तव्यास असून इथं मागील काही दिवसांपासून परिस्थितीला अतिशय तणावग्रस्त वळण मिळालं. इथं अमेरिकी दूतावासाच्या कार्यालयावरील हल्ल्याच्या वृत्तानंतर अनेक परदेशी नागरिकांनी मध्यपूर्वेतून मायदेशी परतणं सोयीचं समजलं. रोनाल़्डोसुद्धा इथं अपवाद ठरला नसून, अधिकृत माहितीनुसार त्याचं विमान इजिप्त आणि भूमध्य समुद्रावरून प्रवास करत स्पेनपर्य़ंत पोहोचलं. अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयानं या स्थितीमध्ये नागरिकांना असणारा धोका ओळखता मध्यपूर्वेतून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं. 

हेसुद्धा वाचा : Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील तणावादरम्यान मोदी सरकारचा लक्षवेधी निर्णय; आणीबाणीच्या स्थितीत... 

रोनाल्डो दुखापतग्रस्त? 

सध्या सौदी अरेबियामध्ये रोनाल्डो प्रो लीगच्या अल-नस्र (Al-Nassr FC) साठी खेळत होता. जिथं, दर दिवशी मिळणारा मानधनाचा आकडा आहे,  £4.88 लाख. मात्र, शनिवारी झालेल्या एका सामन्याक मांसपेशींना झालेल्या दुखापतीमुळं त्याला मैदान सोडावं लागलं होतं. मात्र त्यानंतर इथं स्थिती आणखी गंभीर होत गेल्याचं पाहता ही स्पर्धासुद्धा स्थगित करण्यात आली. 

दरम्यान, रोनाल्डोचं विमान सौदीतून निघून मद्रिदला पोहोचल्याची चर्चा असली आणि तशी माहितीसुद्धा असली तरीही रोनाल्डो त्यात होता की नाही, याचं अधिकृत वृत्त मात्र समोर आलेलं नाही. मात्र, युद्धजन्य स्थितीमध्ये विमानानं घेतलेलं उड्डाण पाहता फुटबॉलपटूनं खरंद सौदी सोडली का, हा प्रश्न मात्र डोकं वर काढत आहे, तेव्हा आता या प्रश्नाचं उत्तर रोनाल्डो किंवा त्याच्या पत्नीच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून मिळतं का, हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Iran Israel WarIran Israel War newsIran Israel War latest newsCristiano Ronaldo Saudi Arabia escapeGeorgina Rodríguez

