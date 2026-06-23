/फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये इराणच्या संघाने ड्रेसिंग रूममध्ये सोडलं पत्र, लिहिलेला संदेश वाचून फॅन्स भावुक

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान इराण फुटबॉल संघाने असं काही केलं की ज्याचं सध्या सर्वत्र कौतुक होत आहे. सोमवारी म्हणजेच 22 जून रोजी बेल्जीयम विरुद्ध सामना ड्रा झाल्यावर इराणी खेळाडूंनी लॉस एंजलिस स्थित सोफी स्टेडियमला भावुकतेने निरोप दिला. इराणच्या संघाने ड्रेसिंग रूममध्ये एक चिठ्ठी सोडली जी वाचल्यावर फुटबॉल प्रेमींचं मन भरून भरून आलं.
इराणच्या संघाने लिहिलेलं एक पत्र सोशल मीडियावरून समोर आलं आहे. त्यात त्यांनी लॉस एंजेलिसमधून निरोप घेताना इराणने निरोपाच्या प्रसंगाला एक भावनिक स्पर्श दिला आणि फॅन्सचे आभार मानण्यासोबतच, या संदेशात जागतिक शांततेचे आवाहनही सुद्धा इराण संघाने केले. त्यात म्हटले आहे, 'हजारो वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन पर्शियाला आजच्या सुसंस्कृत इराणशी जोडणारी भावना आजही जिवंत आणि दृढ आहे. लॉस एंजेलिस, तुमच्या आदरातिथ्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आम्ही येथे अभिमानाने आलो, सन्मानाने खेळलो आणि आता प्रतिष्ठेने निरोप घेत आहोत'.
मागच्या काही दिवसात लॉस एंजलिस हे इराण संघाचं होम ग्राउंड बनलं होतं. लाखोंच्या संख्येने इराणचे समर्थक सामना पाहण्यासाठी आणि आल्या देशाच्या संघालास चिअर करण्यासाठी तेथे पोहोचले होते. याचे एक कारण म्हणजे लॉस एंजेलिसमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या इराणी समुदायांपैकी एक समुदाय वास्तव्यास आहे. चाहत्यांचे आभार मानणाऱ्या एका संदेश पत्रात इराण संघाने म्हटले , 'खेळाच्या संपूर्ण 180 मिनिटांच्या कालावधीत आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेल्या प्रत्येक इराणी चाहत्याचे आभार. तुम्ही तुमच्या आवाजातून आणि मनापासून आम्हाला पाठिंबा दिला'.
Special message from the national team in the locker room to Iranians and people around the world(Ramin_Rezaian_) June 21, 2026
Message from the national team on the locker room board:
From ancient Iran, thousands of years old, to today's civilized Iran, the spirit of Iran has remained alive and strong.… pic.twitter.com/mvW8au8cg1
फीफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये इराण संघाच्या अडचणी काही कमी नव्हत्या. अमेरिकेतील निर्बंधांमुळे खेळाडूंना तिथे 48 तासांपेक्षा जास्त काळ राहण्याची परवानगी नव्हती. परिणामी त्यांना मेक्सिकोमधील तिजुआना शहरात आपला बेस उभारावा लागला. याव्यतिरिक्त, काही खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना व्हिसाशी संबंधित समस्यांचाही सामना करावा लागला.