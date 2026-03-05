English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • World Cup: इराण-इस्रायल युद्धाचा वर्ल्डकपवर परिणाम, अचानक 2 सामने करावे लागले रद्द!

World Cup: इराण-इस्रायल युद्धाचा वर्ल्डकपवर परिणाम, अचानक 2 सामने करावे लागले रद्द!

World Cup: हे सर्व सामने नेपाळमधील त्रिभुवन विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळवले जाणार होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 5, 2026, 09:05 PM IST
वर्ल्ड कप

World Cup: मध्य पूर्व भागात इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता क्रिकेट खेळावरही दिसू लागला आहे. क्षेत्रातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे आणि प्रवासातील अडचणींमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) मोठा निर्णय घेतला आहे. 

आयसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चे सहा सामने तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत. हे सामने नेपाळमध्ये 10 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीत होणार होते. परंतु, ईराण-इस्रायल तणावामुळे अमेरिकेसह इतर देशांचा सहभाग असलेल्या या युद्धामुळे हवाई मार्ग बंद झाले असून, संघांना नेपाळमध्ये पोहोचणे कठीण झाले आहे. यामुळे आयसीसीने हे सामने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असून, नव्या तारखांची घोषणा लवकरच होईल.

कोणते सामने स्थगित?

हे सर्व सामने नेपाळमधील त्रिभुवन विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळवले जाणार होते. या त्रिकोणीय मालिकेत नेपाळ, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या तीन संघांचा समावेश होता. 10 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या मालिकेत एकूण सहा एकदिवसीय सामन्यांचे आयोजन होते. परंतु, मध्य पूर्व भागातील संघर्षामुळे हवाई प्रवास थांबवण्यात आला आहे. अनेक मार्ग बंद असल्याने संघांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे सामने स्थगित करण्यात आले. यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना निराशा झाली असून, हे सामने कधी खेळवले जातील याबाबत उत्सुकता आहे.

नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनची घोषणा

या निर्णयाची माहिती नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने 4 मार्च रोजी सोशल मीडियाद्वारे दिली. त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, मध्य पूर्व भागातील सद्य परिस्थिती लक्षात घेता काठमांडू येथे होणारे लीग 2 चे सामने पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित करण्यात येत आहेत. नेपाळ, ओमान आणि यूएई या संघांमधील सर्व सामन्यांवर याचा परिणाम झाला आहे. आयसीसी आणि संबंधित क्रिकेट मंडळे चर्चा करून नव्या तारखांची घोषणा करतील. ही घोषणा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, क्रिकेट जगतात याची चर्चा आहे.

वर्ल्ड कपसाठी पात्रता प्रक्रिया

आयसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 ही स्पर्धा 2027 च्या वर्ल्ड कपसाठी पात्रता प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही लीग तीन वर्षे चालते आणि त्यात एकूण आठ संघ सहभागी होतात. लीगच्या शेवटी पहिल्या चार संघ पात्रता फेरीत जातात, जिथे वर्ल्ड कपसाठी अंतिम जागा निश्चित होतात. उर्वरित संघांना अतिरिक्त सामने खेळावे लागतात. म्हणून प्रत्येक सामना संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या स्थगितीमुळे संघांच्या तयारीवर परिणाम होऊ शकतो, परंतु आयसीसीने सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे.

पुढील वेळापत्रक कसं?

नेपाळमधील सामने स्थगित झाले असले तरी लीगचे पुढील सामने नियोजित आहेत. एप्रिल महिन्यात स्कॉटलंड, ओमान आणि नामिबिया या संघांमधील पुढील फेरी विंडहोक येथे 2 एप्रिलपासून सुरू होईल. सद्य गुणतालिकेत अमेरिका संघ आघाडीवर असून, तो पात्रतेच्या शर्यतीत मजबूत स्थितीत आहे. मध्य पूर्व भागातील परिस्थिती कधी सामान्य होईल आणि स्थगित सामन्यांसाठी नव्या तारखा कधी जाहीर होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. क्रिकेट जगतात ही घटना अभूतपूर्व असून, भविष्यात अशा तणावांचा खेळावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

