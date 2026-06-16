/मैदानावर गोल, नंतर बंदुकीचा इशारा; इराणच्या मोहेबीच्या जल्लोषाने पेटला वाद! पहा Video

FIFA World Cup 2026 - mohammad mohebi : फिफा विश्वचषक 2026 सुरू आहे आणि याच दरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये सध्या तणावपूर्ण वातावरण आहे. अमेरिकेत फिफा विश्वचषक 2026 आयोजन करण्यात आले आहे आणि काल इराण फुटबॉल संघाचा पहिला सामना हा न्यूझीलंडविरुद्ध पार पडला. न्यूझीलंड विरुद्ध इराण यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात 2-2 असा सामना बरोबरीत संपला. सोमवारी रात्री न्युझीलँड विरुद्ध झालेल्या सामन्यात एका खेळाडूचे सेलिब्रेशन सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. गट जी मधील गोल केल्यानंतर इराणच्या खेळाडूने बंदुकीचे सेलिब्रेशन केले आणि आताच ते वादाचे कारण ठरले आहे.
कॅलिफोर्नियातील लॉस एंजल्स येथील सोफी स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात आला. इराण विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात इराणचा मिड फिल्डर मोहम्मद मोहेबी याने सोशल मीडियावर केलेल्या सेलिब्रेशनची सध्या चर्चा सुरू केली. मोहम्मद मोहेबीने इराणसाठी सामन्यातील दुसरा आणि शेवटचा गोल केला त्यानंतर गोल केल्यानंतर मोहम्मद मोहेबी पिने बंदूक चालवण्याच्या हावभावाने जल्लोष केल्यामुळे इंटरनेटवर आता खळबळ उडाली आहे. सोफी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात मोहम्मद मोहेबीने एक शानदार गोल केला आणि सामना बरोबरीत आणला यावेळी गोल केल्यानंतर खेळाडू आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरला.
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मोहम्मद मोहेबीच्या जल्लोषानंतर चाहत्यांनी फीफाकडे या खेळाडूवर विश्वचषकाच्या उर्वरित सामन्यामधून बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. फिफाने आणि प्रशासनाने अनेक निर्बंध लादले असूनही संपूर्ण स्पर्धा ही वादत राहिली आहे. इराणच्या अनेक समर्थकांनी स्टेडियममध्ये क्रांती पूर्वकाळातील इराणी ध्वज प्रदर्शित करून फीफाच्या बंदीचे उल्लंघन केले आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी इराणी सरकारचा निषेध करण्यासाठी शेकडो आंदोलन मैदानाबाहेर जमले होते.
Iranian player Mohebi did a gun celebration on US soil pic.twitter.com/JkDJKDEjGa— (@NikitaRMFC) June 16, 2026
फिफाच्या निर्णयाला न जुमानता, स्टेडियममधील असलेल्या गर्दीमध्ये सर्वत्र क्रांतीपूर्व काळातील ध्वज पाहायला मिळाले एवढेच नाही तर चाहते बॅनर, झेंडे आणि टी-शर्ट देखील दाखवत होते. फीफा सारखी मोठी स्पर्धा असल्यामुळे सोफी स्टेडियममधील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक होती, आणि आत प्रवेश करण्यापूर्वी प्रेक्षकांना मेटल डिटेक्टर आणि बॅग तपासणी केल्याशिवाय स्टेडियममध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही.