टीम इंडियाच्या 5 विकेट घेणारा गोलंदाज शोधतोय नोकरी, राजस्थानवरून आयर्लंडला आला, 'या' कंपन्यांमध्ये केलंय काम

Jai Moondra Ireland : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात दोन सामन्यांची टी20 सीरिज पार पडली. टीम इंडिया या सीरिजसाठी आयर्लंड दौऱ्यावर गेली होती. मात्र टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारताला आयर्लंड विरुद्ध सीरिजमध्ये पराभव मिळाला. 26 जून रोजी झालेल्या सामन्यात भारताचा 34 धावांनी पराभव झाला. तर आयर्लंड विरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात भारताचा 1 धावाने पराभव झाला. या सामन्यात टीम इंडियाविरुद्ध आयर्लंड संघातील गोलंदाज जय मुंदडा याने सीरिजमध्ये 5 विकेट घेतल्या. जय मुंदडा हा भारतीय वंशाचाच असून तो मूळचा राजस्थानचा आहे. जय मुंदडाने 26 जून रोजी आयर्लंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं, तो सध्या 29 वर्षांचा असून भारताविरुद्धचा सामना त्याच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरमधील पहिलाच सामना होता.
एकीकडे टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात टीम इंडियाच्या पाच स्टार फलंदाजांची विकेट घेऊन त्यांना मैदानाबाहेर पाठवणारा गोलंदाज जय मुंदडा हा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात नोकरीच्या शोधात आहे. जय मुंदडाने त्याच्या लिंक्डइनवर आयटी सेक्टरमध्ये फुल टाईम कामाच्या शोधात असून त्याने आपल्या प्रोफाइलवर '#OpenToWork' असा बॅज लावला आहे.
भारतीय वंशाचा असणारा जय मुंदडा हा वर्ष 2021 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशनमध्ये मास्टर्सचं शिक्षण घेण्यासाठी आयर्लंड येथे गेला होता. एक महत्वाची गोष्ट अशी की आयर्लंड क्रिकेटसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या जयकडे आजही भारतीय पासपोर्ट आहे. वर्ष 2022 मध्ये आपलं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लगेचच त्याने टेक कंपनी इंटेलमध्ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर म्हणून काम करायला सुरुवात केली. त्याच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार त्याने जून 2025 मध्ये इंटेलमधील आपली नोकरी सोडली आणि तेव्हापासून तो कोणत्याही दुसऱ्या कंपनीत रुजू झालेला नाही.
इंटरनेटवर दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास 6 महिन्यापूर्वी मुंदडाने आयर्लंड आणि यूरोपमध्ये टेक्निकल पदांसाठी निघालेल्या काही नोकऱ्यांसाठी अर्ज केला. त्याच्या एक महिन्याआधी सुद्धा त्याने सोशल मीडियावर पोस्टवर कमेंट करत स्वतःला इंटेलचा माजी कर्मचारी असल्याचं म्हटलं होतं आणि नवीन नोकरीसाठी उत्सुक असल्याचं सांगितलं होतं. तेव्हा कॉर्पोरेट विश्वात नोकरीसाठी मुलाखत देणारा अभियंता अवघ्या काही महिन्यांतच, टी20 वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील दिग्गज खेळाडूंना आपल्या गोलंदाजीसमोर संघर्ष करायला लावेल अशी कोणी कल्पना सुद्धा केली नसेल.