/IND vs IRE : भारताच्या संघाने लाज घालवली, आयर्लंडने टीम इंडियाला 34 धावांनी केलं पराभूत!

The Ireland team defeated India : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाची अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी राहिली नाही. टीम इंडियाने या सामन्यात पहिले गोलंदाजी करत संघासाठी फार काही चांगली गोलंदाजी केली नाही. आयर्लंडच्या संघाने भारताला 34 धावांनी पराभूत केले आहे. पहिल्या डावामध्ये टीम इंडियाची गोलंदाजी खराब तर फलंदाजीमध्ये देखील भारताच्या संघाने चाहत्यांना निराश केले. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात टीम इंडिया एकतर्फी सामना जिंकले असे वाटत होते पण टीम इंडियाने या सामन्यात फारच निराशाजनक कामगिरी केली.
भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात सामना हा शुक्रवार, 26 जून रोजी बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबमध्ये खेळवण्यात आला. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात अभिषेक शर्माने संघासाठी अर्धशतक ठोकले त्याव्यतिरिक्त एकही फलंदाज चांगली कामगिरी करु शकला नाही. आजच्या सामन्यामध्ये भारताच्या फलंदाजांनी चाहत्यांना पूर्णपणे निराश केले. संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संजू सॅमसन याने संघासाठी फक्त 5 धावा केल्या आणि विकेट गमावली. तर इशान किशन देखील फार काही करु शकला नाही तो पाचव्या चेंडूवर बाद झाला. संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर देखील आजच्या सामन्यामध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरला. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 3 धावा केल्या आणि बाद झाला.
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तिलक वर्मा काही वेळ चांगल्या लयीत दिसला पण तो संघासाठी मोठी खेळी खेळण्यात अपयशी ठरला त्याने 19 धावा केल्या, तिलक वर्मा हा भारतीय संघातील सर्वाधिक धावा करण्यात आजच्या सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर होता. तर दुसऱ्या स्थानावर शिवम दुबे होता, दुबेने आजच्या सामन्यामध्ये 25 धावा केल्या यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 1 चौकार मारला. अभिषेक शर्माने आजच्या सामन्यात सर्वाधिक धावा केल्या. अभिषेकने आजच्या सामन्यामध्ये 20 चेंडूमध्ये 50 धावा केल्या यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 7 चौकार मारले.
आजच्या सामन्यातील भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर गोलंदाजांनी विकेट घेतले पण आजच्या सामन्यामध्ये धावा जास्त खर्च केल्या. आजच्या सामन्यात प्रसिद्ध कृष्णाने एकही विकेट घेतला नाही त्याने चार ओव्हरमध्ये 57 धावा खर्च केल्या. अक्षर पटेल संघासाठी 2 विकेट्स घेतले तर अर्शदीप सिंगने देखील संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले.