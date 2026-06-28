/टीम इंडियाने घालवली लाज! भारतीय संघाचा मोठा पराभव, आयर्लंडने चॅम्पियन संघाला 0-2 ने केले पराभूत

India vs Ireland : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये दुसरा सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. टीम इंडियाला या सामन्यात 1 धावेने आयर्लंडने पराभूत करुन मालिका जिंकली आहे. मालिकेच्या दोनही सामन्यामध्ये पराभव झाल्यानंतर भारताच्या संघाने 2023 नंतर पहिल्यांदा टी20 मालिका गमावली आहे. तर आयर्लंडच्या संघाने पहिल्यांदा भारताविरुद्ध मालिका जिंकली आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने गोलंदाजी चांगली केली पण टीम इंडियाने पहिल्याच ओव्हरमध्ये दोन विकेट्स गमावून संघाच्या अडचणी वाढवल्या होत्या.
भारताचे दोन्ही सलामीवीर फलंदाज बाद झाले आणि त्यामुळे संघ सुरुवातीपासून पराभवाच्या मार्गावर लागला. भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर संजू सॅमसन हा पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला, त्यानंतर संघाचा दुसरा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने मागील सामन्यात चांगली कामगीरी केली होती पण तो या सामन्यात फार काही करु शकला नाही. सलग दोनदा विश्वचषक जिंकल्यानंतर टीम इंडियाने ही पहिल्यांदा मालिका गमावली आहे.
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आयर्लंडने भारतासमोर विजयासाठी 155 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आयर्लंडने निर्धारित 20 षटकांत 8 गडी गमावून 154 धावा केल्या. आयर्लंडकडून हॅरी टेक्टरने सर्वाधिक 53 धावा केल्या, तर बेंजामिन कॅलिट्झने 23 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्या. दुसरीकडे, पदार्पण करणाऱ्या प्रिन्स यादवने भारतासाठी सर्वाधिक 3 बळी घेतले. त्याच्या व्यतिरिक्त, अर्शदीप सिंग आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले. हर्षित राणाला एक यश मिळाले.
आजच्या सामन्यात देखील भारतीय संघाची खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली. कर्णधार श्रेयस अय्यर केवळ 10 धावांवर आणि ईशान किशन 12 धावांवर स्वस्तात बाद झाले. भारताने अवघ्या 34 धावांत चार गडी गमावले. दरम्यान, अक्षर पटेल 14 धावांवर बाद झाला, त्यामुळे भारताची धावसंख्या ७४ धावांच्या निम्मी झाली होती. मात्र, तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. दुबे 16 चेंडूंमध्ये 20 धावा करून बाद झाला. दरम्यान, तिलकने 46 चेंडूंमध्ये 55 धावा केल्या, पण त्याच्या या खेळीमुळे भारताला विजय मिळवता आला नाही.
Ireland win the T20I by 1 run and clinch the series.— BCCI (@BCCI) June 28, 2026
Up next for #TeamIndia is the T20I series against England.
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