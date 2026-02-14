टी20 वर्ल्ड कपमधून पहिला संघ बाहेर! आयर्लंडच्या विजयामुळे सुपर 8 चं समीकरण बदललं, बलाढ्य संघ स्पर्धेतून बाहेर होण्याची शक्यता

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) ग्रुप बीमध्ये आपल्या तिसऱ्या सामन्यात आयर्लंडने आज अखेर विजयाचं खात उघडून सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी त्यांचं आव्हान अजूनही कायम ठेवलंय. आयर्लंडने (Ireland) कोलंबोमध्ये स्पर्धेच्या 22 व्या सामन्यात 235 धावांचा मोठा स्कोअर उभा करून ओमान संघाला 139 धावांवर ऑलआउट करत 96 धावांनी विजय मिळवला. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ओमान संघाचा हा तिसरा पराभव आहे, त्यामुळे ओमान संघ स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. तर आयर्लंडच्या पराभवामुळे ग्रुप बीचं सुपर 8 समीकरण हे अतिशय रोमांचक बनलंय. आयर्लंडने ऑस्ट्रेलियाचं (Australia) टेन्शन वाढवलं आहे ज्यांना शुक्रवारी झिम्बाब्वेकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
आयर्लंडने या विजयामुळे सुपर 8 मधील त्यांचं आव्हान जिवंत ठेवलंय पण त्यांना सुपर 8 मध्ये पोहोचणं सोपं असणार नाही. कारण त्यांना जर सुपर ८ मध्ये पोहोचायचं असेल तर उर्वरित सामन्यात मोठ्या फरकाने जिंकणं गरजेचं असणार आहे. ज्यामुळे चार पॉईंट्स सह त्यांचा नेट रन रेट हा चांगला होईल. याव्यतिरिक्त, आयर्लंडला अशी आशा करावी लागेल की श्रीलंका, झिम्बाब्वे किंवा ऑस्ट्रेलियामधील कोणतेही दोन संघ चार गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळवू शकणार नाहीत. जर असे झाले आणि आयर्लंडचा धावगती दर इतर संघांपेक्षा चांगला असेल तर ते सुपर 8 साठी पात्र ठरतील.
ऑस्ट्रेलियाला झिम्बाब्वेकडून पराभवाचा धक्का मिळाला जो अनेक क्रिकेट रसिकांसाठी अनपेक्षित होता. आता ऑस्ट्रेलियाला सुपर 8 मध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित दोन्ही सामन्यात विजय मिळवावा लागेल. ज्यामुळे ते 6 पॉईंट्स मिळवून पुढील राउंडमध्ये पोहोचू शकतील. एका पराभवामुळेही त्यांच्या सुपर 8 च्या आशा धोक्यात येऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियाचे सध्या दोन सामन्यांतून दोन गुण आहेत, तर श्रीलंका आणि ओमानविरुद्ध त्यांचे दोन सामने बाकी आहेत.
ग्रुप बी च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या श्रीलंका नंबर 1 वर असून त्यांच्याकडे 4 पॉईंट्स आहेत तर त्यांचा नेट रन रेट +3.125 इतका आहे. ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून झिम्बाब्वे दुसऱ्या स्थानी पोहोचली आहे. दुसऱ्या नंबरवर असणाऱ्या झिम्बाब्वेकडे सुद्धा आता 4 पॉईंट्स असून त्यांचा नेट रन रेट हा +1.984 असा आहे. तर ऑस्ट्रेलिया दोनपैकी एक सामना जिंकून तिसऱ्या स्थानी आहे. आयर्लंड संघ चौथ्या स्थानी असून त्यांनी 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. तर ओमान संघाने तीन सामने गमावले असल्याने ते स्पर्धेतून बाहेर झाले असून सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी त्यांचं आव्हान संपुष्टात आलं आहे.