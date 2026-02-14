English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • टी20 वर्ल्ड कपमधून पहिला संघ बाहेर! आयर्लंडच्या विजयामुळे सुपर 8 चं समीकरण बदललं, बलाढ्य संघ स्पर्धेतून बाहेर होण्याची शक्यता

टी20 वर्ल्ड कपमधून पहिला संघ बाहेर! आयर्लंडच्या विजयामुळे सुपर 8 चं समीकरण बदललं, बलाढ्य संघ स्पर्धेतून बाहेर होण्याची शक्यता

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील ग्रुप बी मध्ये शनिवारी आयर्लंड विरुद्ध ओमान यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्याच्या निकालानंतर ओमान संघाचं वर्ल्ड कपमधील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 14, 2026, 08:02 PM IST
टी20 वर्ल्ड कपमधून पहिला संघ बाहेर! आयर्लंडच्या विजयामुळे सुपर 8 चं समीकरण बदललं, बलाढ्य संघ स्पर्धेतून बाहेर होण्याची शक्यता
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) ग्रुप बीमध्ये आपल्या तिसऱ्या सामन्यात आयर्लंडने आज अखेर विजयाचं खात उघडून सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी त्यांचं आव्हान अजूनही कायम ठेवलंय. आयर्लंडने (Ireland) कोलंबोमध्ये स्पर्धेच्या 22 व्या सामन्यात 235 धावांचा मोठा स्कोअर उभा करून ओमान संघाला 139 धावांवर ऑलआउट करत 96 धावांनी विजय मिळवला. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ओमान संघाचा हा तिसरा पराभव आहे, त्यामुळे ओमान संघ स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. तर आयर्लंडच्या पराभवामुळे ग्रुप बीचं सुपर 8 समीकरण हे अतिशय रोमांचक बनलंय. आयर्लंडने ऑस्ट्रेलियाचं (Australia) टेन्शन वाढवलं आहे ज्यांना शुक्रवारी झिम्बाब्वेकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता.  

आयर्लंडचं सुपर 8 मधील आव्हान जिवंत : 

आयर्लंडने या विजयामुळे सुपर 8 मधील त्यांचं आव्हान जिवंत ठेवलंय पण त्यांना सुपर 8 मध्ये पोहोचणं सोपं असणार नाही. कारण त्यांना जर सुपर ८ मध्ये पोहोचायचं असेल तर उर्वरित सामन्यात मोठ्या फरकाने जिंकणं गरजेचं असणार आहे. ज्यामुळे चार पॉईंट्स सह त्यांचा नेट रन रेट हा चांगला होईल. याव्यतिरिक्त, आयर्लंडला अशी आशा करावी लागेल की श्रीलंका, झिम्बाब्वे किंवा ऑस्ट्रेलियामधील कोणतेही दोन संघ चार गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळवू शकणार नाहीत. जर असे झाले आणि आयर्लंडचा धावगती दर इतर संघांपेक्षा चांगला असेल तर ते सुपर 8 साठी पात्र ठरतील.

ऑस्ट्रेलियाला सुपर 8 मध्ये पोहोचण्यासाठी काय करावं लागेल?   

ऑस्ट्रेलियाला झिम्बाब्वेकडून पराभवाचा धक्का मिळाला जो अनेक क्रिकेट रसिकांसाठी अनपेक्षित होता. आता ऑस्ट्रेलियाला सुपर 8 मध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित दोन्ही सामन्यात विजय मिळवावा लागेल. ज्यामुळे ते 6 पॉईंट्स मिळवून पुढील राउंडमध्ये पोहोचू शकतील. एका पराभवामुळेही त्यांच्या सुपर 8 च्या आशा धोक्यात येऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियाचे सध्या दोन सामन्यांतून दोन गुण आहेत, तर श्रीलंका आणि ओमानविरुद्ध त्यांचे दोन सामने बाकी आहेत.

ग्रुप बी चा पॉईंट्स टेबल कसा आहे? 

ग्रुप बी च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या श्रीलंका नंबर 1 वर असून त्यांच्याकडे 4 पॉईंट्स आहेत तर त्यांचा नेट रन रेट +3.125 इतका आहे. ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून झिम्बाब्वे दुसऱ्या स्थानी पोहोचली आहे. दुसऱ्या नंबरवर असणाऱ्या झिम्बाब्वेकडे सुद्धा आता 4 पॉईंट्स असून त्यांचा नेट रन रेट हा +1.984 असा आहे. तर ऑस्ट्रेलिया दोनपैकी एक सामना जिंकून तिसऱ्या स्थानी आहे. आयर्लंड संघ चौथ्या स्थानी असून त्यांनी 3 पैकी 1 सामना जिंकलाय. तर ओमान संघाने तीन सामने गमावले असल्याने ते स्पर्धेतून बाहेर झाले असून सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी त्यांचं आव्हान संपुष्टात आलं आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

T20 World Cup 2026Oman VS Irelandmarathi newsCricket News

