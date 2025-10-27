10 वर्षांनी लहान अरबी मुलीशी केलं लंग्न, ऑस्ट्रेलियन मुलीसोबत 9 वर्षे अफेयर, 'या' भारतीय क्रिकेटरला ओळखलत का?

Irfan Pathan Love Story:भारतीय क्रिकेटपटू इरफान पठाण हा क्रिकेटच्या मैदानावर त्याच्या गोलंदाजी कौशल्यासाठी प्रसिद्ध असून इरफान पठाणने 2004 पासून त्याच्या क्रिकेट करिअरला सुरुवात केली. त्याने पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच षटकात हॅटट्रिक घेण्याचा पराक्रमही केला. या माजी क्रिकेटपटूचे वैयक्तिक आयुष्यही बरेच वादग्रस्त होते. लग्नापूर्वी त्याचे एका ऑस्ट्रेलियन महिलेसोबत दीर्घकाळ प्रेमसंबंध होते. पण, त्यांच्या नात्याचा दुःखद अंत झाला. इरफान पठाणने क्रिकेटच्या मैदानावर अनेक महत्त्वाचे विक्रम रचले आहेत. 2007 मध्ये टी-२० विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा तो सदस्य होता. पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाने त्याच्या पहिल्याच षटकात हॅटट्रिक घेऊन खळबळ उडवली. त्याने स्वतःला एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणूनही स्थापित केले आहे.
कोण होती ही ऑस्ट्रेलियन सुंदरी
इरफान पठाण क्रिकेटव्यतिरिक्त त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यमुळेदेखील सतत चर्चेचा विषय असायचा. लग्नापूर्वी, इरफान पठाणचे ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या शिवांगी देव या हिंदू मुलीशी तब्बल 10 वर्षे प्रेमसंबंध होते. तिचे वडील भारतीय दुतावासाचे राजदूत होते. त्यांची भेट 2003 मध्ये अॅडलेडमध्ये झाली. हळूहळू त्यांची जवळीक वाढली आणि मैत्री प्रेमात रुपांतरीत झाली. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतल्यानंतर त्यांची मैत्री उघड होताच चाहत्यांना खूप आनंद झाला.
इरफान आणि शिवांगीच नातं सुरुवातीला खूप छान होत मात्र नंतर नंतर त्याच्यातले वाद वाढू लागले.टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतली पण, इरफान पठाण काही दिवस तिथेच राहिला. चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या शिवांगीचे कुटुंबीय त्यांच्या नात्यावर नाखूष होते. पण नंतर शिवांगी वडोदरा येथे राहायला गेली.
...पण शेवटी नातं तुटलंच
इरफानची इच्छा होती की आधी त्याच्या भावाच म्हणजेच युसुफ पठाणचं ठरलेलं लग्न व्हायला हव आणि त्या मागोमाग शिवांगीसोबत त्याने लग्न उरकलं असतं पण हे शिवांगीला मान्य नव्हत. यामुळे दोघांमध्ये वाद झाला आणि अखेर त्यांचे वर्षानुवर्षे चाललेले नाते संपुष्टात आले. या धक्क्यानंतर, इरफान पार खचला.
10 वर्षांनी लहान मुलीशी केलं लंग्न
इकफान पठाण 2014 मध्ये सफा बेगला भेटला ती त्याच्यापेक्षा 10 वर्षांनी होती. त्यांचे नाते खूप आनंदाने चालेले हेते दोन वर्षांनीच त्यांनी एकमेकांना कुबूल केले. या जोडप्याने 2016 मध्ये लग्न केले. त्यांना एक मुलगा असून पठाण नेहीमी त्याच्या मुलाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करतो. सफा एका श्रीमंत कुटुंबातील मुलगी असून तिचे वडील एक प्रसिद्ध व्यापारी आहेत. लग्नाआधी सबा मॉडलिंग करायची.
इरफान पठाणने ऑक्टोबर 2012 मध्ये शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. या दिग्गज खेळाडूने भारतीय संघासाठी 29 कसोटी, 120 एकदिवसीय आणि 24 टी-20 सामने खेळले. तो टी-20 लीग, आयपीएलमध्येही तो बराच काळ सहभागी होता. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 300 हून अधिक विकेट्स घेतल्या एवढेच नाही तर 28000 हून अधिक धावा केल्या.