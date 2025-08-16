धोनीमुळे इरफान पठाणचं करिअर बर्बाद झालं? 16 वर्षांनी ऑल राउंडरने व्यक्त केली खंत

Irfan Pathan About MS Dhoni : भारतात क्रिकेट हा सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे. त्यामुळे क्रिकेटच्या मैदानावर आणि त्याच्याशी निगडित मैदानाबाहेर होणाऱ्या घडामोडींची फार चर्चा त्याच्या फॅन्समध्ये होत असते. इरफान पठाण (Irfan Pathan) याने नुकतीच एक मुलाखत दिली ज्याची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे. या मुलाखतीत त्याने पाकिस्तान क्रिकेटरशी वाद ते धोनीमुळे (MS Dhoni) त्याच्या करिअरला लागलेला ब्रेक इत्यादी सर्वांबाबत खुलासा केला आहे. इरफान म्हणाला की, 2009 मध्ये चमकदार कामगिरी करूनही त्याला संघातून का वगळण्यात आले आणि तत्कालीन कर्णधार एमएस धोनीने त्याच्या हकालपट्टीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
इरफान पठाणने 'लल्लनटॉप' शी बोलताना म्हटले 2009 मधील एका घटनेचा मुल्लेख केला. न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमध्ये प्लेईंग 11 मध्ये त्याला स्थान मिळालं नव्हतं. पठाणने तत्कालीन कोच गॅरी कर्स्टनला याचं कारण विचारलं. यापूर्वी त्याने श्रीलंका विरुद्ध सीरिजमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स दिला होता. इरफान म्हणाला की मला प्लेईंग 11 मधून का काढलं याचं कारण जाणून घ्यायचं होतं जेणेकरून मी स्वतःमधील कमतरतेवर काम करू शकेल आणि अधिक मजबूतपणे परत येऊ शकेल.
इरफान पठाणने सांगितलं की, 'ही 2009 मधील गोष्ट आहे, जेव्हा आम्ही न्यूझीलंडमध्ये होतो. त्याआधी मी आणि माझा भाऊ युसूफ पठाण यांनी श्रीलंकेत सामने जिंकले होते. ज्या परिस्थितीत आम्ही सामना जिंकला - जर आमच्या जागी दुसरा कोणी असता तर त्याला एका वर्षासाठी वगळण्यात आले नसते. त्या सामन्यात आम्हाला 27-28 चेंडूत 60 धावांची गरज होती आणि आम्ही तिथून सामना जिंकला होता'. इरफान म्हणाला की, 'न्यूझीलंडमध्ये मला पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात बेंचवर बसवण्यात आलं. चौथा सामना हा पावसामुळे ड्रॉ झाला. मी शेवटच्या सामन्यात सुद्धा नव्हतो. तेव्हा मी गैरी सर (गैरी कर्स्टन) ला विचारलं की मला बाहेर का बसवण्यात आलं? जर मला माझ्यात काही सुधार करण्याची गरज असेल तर तुम्ही मला सांगू शकता. पण मला बाहेर का ठेवलं गेलं याचं कारण मला जाणून घ्यायचं होतं'.
इरफानने सांगितले की, गॅरी कर्स्टनने त्याला वगळण्याची दोन कारणे सांगितली. पहिले कारण म्हणजे - त्या गोष्टी त्याच्या हातात नव्हत्या. इरफानला समजले की हा निर्णय धोनीचा आहे, कारण त्यावेळी अंतिम प्लेईंग 11 मध्ये खेळाडूंना निवडण्याचे सर्वाधिकार कर्णधाराकडे होते. इरफान पुढे म्हणाले, 'कर्स्टनने मला दोन कारणे सांगितली. तो म्हणाला - काही गोष्टी अशा आहेत ज्या माझ्या हातात नाहीत. हे गॅरीचेच शब्द होते. मी विचारले की ते कोणाच्या हातात आहे, पण त्याने मला सांगितले नाही. पण ते कोणाच्या हातात आहे हे मला आधीच माहित होते. प्लेइंग इलेव्हनचा निर्णय कर्णधाराच्या निवडीवर अवलंबून असतो. हा निर्णय कर्णधार, प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापन घेत असतात. त्यावेळी धोनी कर्णधार होता. तो निर्णय बरोबर होता की चूक, याच्या खोलात मी जाणार नाही, कारण प्रत्येक कर्णधाराला त्याच्या पद्धतीने संघ चालवण्याचा अधिकार आहे'.
इरफान पठाणने सांगितलं की म्हणाला की गॅरी कर्स्टनने त्याला दिलेले दुसरे कारण म्हणजे संघ त्यावेळी 7 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारा ऑलराउंडर खेळाडूच्या शोधात होता आणि ही भूमिका त्याचा भाऊ युसूफला देण्यात आली होती. इरफान पुढे म्हणाले, 'दुसरे उत्तर असे होते की ते 7 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारा ऑलराउंडर खेळाडू शोधत होते. ते बरोबर आहे - माझा भाऊ फलंदाजी करणारा ऑलराउंडर खेळाडू होता, तर मी गोलंदाजी करणारा ऑलराउंडर खेळाडू होतो'. आम्ही दोघेही एकमेकांपासून खूप वेगळे होतो, पण संघात फक्त एकालाच जागा होती. आजकाल, जर तुम्ही विचारले की दोन ऑलराउंडर खेळाडूंची गरज आहे का, तर लोक आनंदाने दोघांनाही घेतील. इरफान पठाणने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती.
