CSK च्या प्लेईंग 11 मधून MS Dhoni बाहेर! चाहते नाराज, IPL 2026 पूर्वी टीम कॉम्बिनेशनमध्ये मोठा ट्विस्ट

IPL 2026 CSK Playing 11: आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून येत्या 28 मार्च पासून इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. यंदा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या (Ruturaj Gaikwad) नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्स सहावी ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने (Chennai Superkings) एम एस धोनीच्या (MS Dhoni) नेतृत्वात खेळताना पाच आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. महेंद्र सिंह धोनीवर या सीजनमध्ये सुद्धा सर्वांचं लक्ष असणार आहे. यंदा अनेक नव्या आणि तरुण खेळाडूंचा सीएसकेमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. तेव्हा एम एस धोनी याची संघातील भूमिका कशी असेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. यापूर्वी इरफान पठाणने चेन्नई सुपरकिंग्सची या सीजनसाठीची बेस्ट प्लेईंग 11 निवडली असून मात्र यात धोनीच्या नावाचा त्याने समावेश करण्यात आलेला नाही.
इरफान पठाणच्या मते, धोनीची भूमिका आता मैदानावर कमी आणि संघात मार्गदर्शक म्हणून अधिक असू शकते. त्याच्या मते, गेल्या काही हंगामांमध्ये धोनी बहुतेक वेळा शेवटच्या एक-दोन षटकांत फलंदाजीसाठी आला आहे. यामुळे चाहत्यांना निश्चितच एक रोमांचक अनुभव मिळतो, परंतु प्रत्येक सामन्यात संघाच्या रणनीतीमध्ये हे महत्त्वपूर्ण योगदान मानले जाऊ शकत नाही.
भारताचा माजी क्रिकेटर इरफान पठाण याच म्हणणं आहे की नंबर 6 वर बॅटिंगसाठी सरफराज खान एक उत्तम पर्याय आहे. इरफान पठाणने म्हटलं की, जर एम एस धोनी फलंदाजीसाठी कोणती मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी तयार आहे तर ठीक आहे नाहीतर सरफराज खानका नंबर ६ वर फलंदाजीसाठी संधी मिळाली पाहिजे. इरफान पठाणने म्हटलं की, 'सरफराज खानची नंबर सहावर सध्या जागा बनते'.
इरफान पठाणने म्हटले की, 'धोनी म्हणतो की तो नियमितपणे खेळेल... कारण एक वेळ अशी येते जेव्हा जगातील सर्वोत्तम फलंदाजही खेळ सोडतो. तो प्रत्येक सामना खेळणार की नाही? मी काही काळापासून म्हणत आहे की त्याचे फक्त दोन षटकांसाठी मैदानात येणे त्याच्या चाहत्यांना आनंददायक वाटते, पण त्याचा संघाला फारसा फायदा होत नाही. जर धोनी खेळणार असेल, तर त्याने चार ओव्हर गोलंदाजी करावी, कारण याचा संघालाच फायदा होईल. जर त्याने तसे केले नाही, तर फलंदाजांना भरपूर संधी मिळेल असा संघ तो तयार करू इच्छितो का? कारण हा धोनीचा संघ आहे'.
संजू सॅमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ (कर्णधार), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, मॅट हेनरी, नूर अहमद, खलील अहमद (इम्पॅक्ट प्लेयर).
कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स.
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 30 मार्च - गुवाहाटी स्टेडियम
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 3 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 5 एप्रिल - चिन्नस्वामी स्टेडियम
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 11 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम