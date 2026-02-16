English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
कैसा हराया? भारताच्या ऐतिहासिक विजयानंतर इरफान पठानचा 'हा' व्हिडीओ तुफान व्हायरल; चाहते म्हणाले...

Irfan Pathan: काल (15 फेब्रुवारी)ला भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा दमदार सामना रंगला. भारताच्या ऐतिहासिक विजयाचा डंका वाजलाच मात्र सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आले. या चर्चामधील एक म्हणजे इरफान पठानचा व्हारल व्हिडीओ. हा व्हिडीओ आणि त्यावरील हटके अशी कॅप्शन एकदा पहाच...

प्रिती वेद | Updated: Feb 16, 2026, 01:51 PM IST
India Vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान सामना म्हणजे नेहमीच भावना, उत्साह आणि सोशल मीडियावर रंगणारी चर्चा. या वेळीही तसंच काहीसं पाहायला मिळालं. कोलंबोच्या R. Premadasa Stadium येथे झालेल्या सामन्यात भारताने आधी फलंदाजी करत 7 विकेटवर 175 धावा केल्या. ईशान किशनने 40 चेंडूत 77 धावांची जोरदार खेळी केली. सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे आणि रिंकू सिंह यांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले, त्यामुळे भारताने मजबूत धावसंख्या उभारली. दरम्यान भारताने आयसीसी T20 World Cup मध्ये पाकिस्तानवर दमदार विजय मिळवल्यानंतर माजी भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्याचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओवर लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे. पहा त्यात नेमकं काय?.

पाकिस्तानचा डाव कोसळला
176 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची सुरुवातच खराब झाली. जसप्रीत बुमराहने 17 धावांत 2 विकेट घेतल्या, तर हार्दिक पंड्यानेही निर्णायक झटके दिले. सतत पडणाऱ्या विकेट्समुळे पाकिस्तानचा संघ 114 धावांत बाद झाला आणि सामना 61 धावांनी भारताच्या नावावर गेला.

इरफान पठानचा व्हायरल डान्स
रविवारी इरफान पठान यांनी सोशल मीडियावर डान्स व्हिडिओ पोस्ट केला. त्यांनी “पड़ोसियों, संडे कैसा रहा?” असा कॅप्शन लिहित भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या निकालावर हलका टोला लगावला. हा व्हिडिओ काही वेळातच व्हायरल झाला. भारतीय चाहत्यांनी त्यांच्या उत्साहाचं स्वागत केलं आणि कमेंट्समध्ये टीम इंडियाचं कौतुक केलं. पठान याआधीही आशिया कपमध्ये पाकिस्तानवर भारताच्या विजयावेळी आणि अफगानिस्तानने इंग्लंडला हरवल्यावर याच गाण्यावर नाचले होते.

त्याने ‘अफगान जलेबी’ या गाण्यावर नाचत आपला व्हिडिओ शेअर केला आणि क्रिकेट चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली. हलक्या फुलक्या अंदाजात केलेल्या या सेलिब्रेशनने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली. विशेष म्हणजे काही काळापूर्वी याच गाण्यावर नाचल्यामुळे त्यांना पाकिस्तानमध्ये ट्रोल करण्यात आले होते, त्यामुळे यावेळी त्यांच्या डान्सला वेगळंच महत्त्व मिळालं.

रेकॉर्ड आणि चाहत्यांचा उत्साह
या विजयासह भारताने T20 World Cup मध्ये पाकिस्तानविरुद्धचा हेड-टू-हेड विक्रम 8-1 असा मजबूत केला. सामन्यानंतर इरफान पठानचा डान्स व्हिडिओ चाहत्यांसाठी जणू बोनस ठरला. सोशल मीडियावर मीम्स, कमेंट्स आणि प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. क्रिकेटच्या मैदानावरील विजय आणि मैदानाबाहेरील सेलिब्रेशनमुळे हा सामना चाहत्यांच्या आठवणीत कायम राहणार आहे.

