'मी कोणाच्या धर्माबाबत...', इरफान पठाणला का द्यावं लागलं स्पष्टीकरण? सोशल मीडियावर केली पोस्ट

Irfan Pathan : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटर इरफान पठाणला अखेर त्याच्या नावाबाबत पसरत असलेल्या अफवांवर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं आहे. सोशल मीडियावर इरफान पठाणच्या नावावरून धर्माबाबत काही अफवा पसरवल्या जात होत्या. यावर आता इरफान पठाणने समोर येऊन स्पष्टीकरण दिलं असून तो म्हणाला की तो कोणाच्याही धर्माबाबत वाईट बोलला नाही. इरफान पठाणने लोकांना असेही आवाहन केले की त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही बातमी खरी असल्याची खात्री केल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवू नये.इरफान पठाणने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून स्पष्टीकरण दिलं.
माजी क्रिकेटर इरफान पठाणने लोकांना अशा बातम्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि त्या शेअर न करण्याचे आवाहन केले. इरफानने स्पष्ट केले की, जर एखादे विधान थेट त्याच्याकडून आले नाही, त्यामुळे त्याच्या नावे खपवल्या जाणाऱ्या अशा विधानांवर विश्वास ठेवू नये. इरफान पठाणने आपल्या मेसेजमध्ये म्हंटलं की, मी कोणाच्याही धर्माबाबत वाईट बोलत नाही. तो असेही म्हणाला की मी स्वतःच्या धर्माबाबत सुद्धा कधी वाईट बोललेलो नाही.
माजी क्रिकेटरने लोकांना आवाहन केलं की सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या बातम्यांना लगेचच सत्य मानण्याची घाई करू नका. सर्वप्रथम ती माहिती बरोबर आणि सत्य आहे की नाही याची खात्री करा. तथ्यांची पडताळणी केल्याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीच्या नावे खोटे दावे पसरवणं टाळायला हवं. 41 वर्षीय इरफान पठाण सध्या 'वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स'मध्ये 'इंडिया चॅम्पियन्स'कडून खेळत आहे. त्याने भारतासाठी 29 टेस्ट, 120 वनडे आणि 24 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.