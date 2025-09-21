'मर्द असशील तर....' शाहिद आफ्रिदीने दिलं चॅलेंज, इरफान पठाणनेही दिलं चोख प्रत्युत्तर

Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) सुपर 4 चा सामना खेळवला जाणार आहे. या दोन संघांमध्ये क्रिकेटच्या मैदानावर संघर्ष होणार असला तरी मैदानाबाहेर दोन्ही देशांच्या माजी दिग्गज खेळाडूंमध्ये सुद्धा वाकयुद्ध रंगलेलं दिसतंय. पण हद्द तेव्हा झाली जेव्हा पाकिस्तानच्या टीव्ही शोमध्ये शाहिद आफ्रिदीने इरफान पठाणला चॅलेंज दिलं. आफ्रिदीने इरफानला उद्देशून सामोरा समोर येऊन वाद घालण्याचं आव्हान दिलं. इरफान पठाणनेही शाहिद आफ्रिदीच्या टिप्पणीवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी नेहमी त्याच्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत असतो. काही दिवसांपूर्वी त्याने पाकिस्तानी टीव्ही चॅनेलवर येऊन इरफान पठाणवर अर्वाच्च भाषेत टीका केली. त्याने म्हटले की, 'मी त्याला मर्द मानतो जो माझ्याशी समोरासमोर बोलतो. डोळ्यात डोळे घालून बोलेल. पाठीमागे काय काहीही बोला'. आफ्रिदी पुढे म्हणाला की, 'इरफान पठाण आयुष्यभर हे सिद्ध करत राहील की तो सर्वात मोठा भारतीय आहे.
शाहिद आफ्रिदीच्या या वक्तव्यावर भारताचा माजी क्रिकेटर इरफान पठाणने सोशल मीडियावरून उत्तर दिलं. शाहिद आफ्रिदीचं नाव घेतल्या शिवाय म्हटले की, 'लोकं खरं बोलतात. शेजारी राष्ट्रातील माजी क्रिकेटर आणि मीडिया इरफान पठाणच्या नावाने थोडे जास्तच वेडे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तानच्या दोन माजी खेळाडूंमधील या वादावर अश्विनने आता सडेतोड विधान केले आहे. शाहिद आफ्रिदीचे नाव न घेता, अश्विनने त्याच्यावर टीका केली आणि म्हटले की 'त्याची विचारसरणी खूपच खालच्या दर्जाची आहे. तो आपल्याइतका चांगला विचार करू शकत नाही. अश्विन पुढे म्हणाला, 'आपल्याला त्याच्या पातळीवर उतरायची गरज नाही. जर आपण असे केले तर आपण हरू. आणि त्याला तेच हवे आहे'.
शाहिद आफ्रिदीने इरफान पठाणला कोणतं चॅलेंज दिलं?
शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तानी टीव्ही चॅनेल 'सममा टीव्ही'वर बोलताना इरफान पठाणला समोरासमोर येऊन बोलण्याचं आव्हान दिलं. त्याने म्हटलं, 'मर्द असशील तर समोरासमोर येऊन डोळ्यात डोळे घालून बोला. पाठीमागून बोलणं सोपं आहे'. ही टीका 2006 च्या एका जुन्या घटनेवर आधारित आहे, ज्यात इरफानने आफ्रिदीवर 'कुत्त्याचं मांस खाल्ल्याबद्दल' (डॉग मीट) बोलल्याचा आरोप केला होता.
इरफान पठाणने शाहिद आफ्रिदीच्या टिप्पणीला कसं उत्तर दिलं?
इरफानने सोशल मीडियावर आफ्रिदीचं नाव न घेता उत्तर दिलं. त्याने लिहिलं, 'लोकं खरं बोलतात. शेजारी राष्ट्रातील माजी क्रिकेटर आणि मीडिया इरफान पठाणच्या नावाने थोडे जास्तच वेडे झाले आहेत'. हे उत्तर आफ्रिदीच्या चॅलेंजनंतर आलं आणि वादाला आणखी खत आळवलं.
आर अश्विनने या वादावर काय म्हटलं?
आर अश्विनने सोशल मीडियावर आफ्रिदीचं नाव न घेता त्यावर टीका केली. त्याने म्हटलं, 'त्याची विचारसरणी खूपच खालच्या दर्जाची आहे. तो आपल्याप्रमाणे चांगला विचार करू शकत नाही. आपल्याला त्याच्या पातळीवर उतरायची गरज नाही, अन्यथा आपण हरू आणि त्याला तेच हवं आहे'. अश्विनने शांत राहण्याचा सल्ला दिला.