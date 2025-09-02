English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
हुक्का पिणाऱ्यांचं टीम इंडियात सिलेक्शन व्हायचं? इरफान पठानने उलगडले धोनीच्या नेतृत्वातील डार्क सिक्रेट

माजी क्रिकेटर इरफान पठाणने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यात त्याने धोनीच्या नेतृत्वातील डार्क सिक्रेटबद्दल सांगितलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 2, 2025, 09:39 PM IST
हुक्का पिणाऱ्यांचं टीम इंडियात सिलेक्शन व्हायचं? इरफान पठानने उलगडले धोनीच्या नेतृत्वातील डार्क सिक्रेट
(Photo Credit : Social Media)

Irfan Pathan : भारतीय क्रिकेट संघातील माजी क्रिकेटर इरफान पठाणचं (Irfan Pathan) नाव अशा खेळाडूंमध्ये सामील आहे ज्याला टीम इंडियातून (Team India) अचानकपणे बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. इरफान टीम इंडियाचा स्टार ऑलराउंड होता पण त्याला चांगल्या फॉर्मात असताना सुद्धा संघातून ड्रॉप करण्यात आलं. आता इरफान पठाणचं एक वक्तव्य व्हायरल होत असून ज्यात त्याने भारताचा माजी कर्णधार एम एस धोनीबाबत वक्तव्य करत काही गंभीर आरोप केले आहेत.  

काय म्हणाला इरफान पठाण : 

इरफान पठाणला 2012 पासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघातून बाहेर काढण्यात आले. त्यावेळी भारताचं नेतृत्व हे एम एस धोनीकडे होतं. आता पुन्हा एकदा इरफान पठाणचा ५ वर्षांपूर्वीचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यात इरफानने सांगितलं की  धोनीच्या टीममध्ये जागा मिळवायची असेल तर हुक्का पिणं किंवा सेट करून देणं गरजेचं होतं. इरफान पठाणने स्पोर्ट्स तकला एक मुलाखत दिली ज्यात त्याने सांगितलं की, 2008 मध्ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज सुरु असताना धोनीच एक वक्तव्य समोर आलं होतं ज्यात त्याने सांगितलं की इरफान चांगली गोलंदाजी करत नाहीये. इरफान पठाणने सांगितलं की यानंतर तो स्वतः धोनीकडे बोलायला गेला. यावर धोनीने त्याला म्हटले की, 'तू जे ऐकलंयस तस काही नाहीये सगळं प्लॅन नुसारच सुरु आहे'. 

इरफान पठानने टीम इंडियामधून ड्रॉप होण्याबाबत एका मुलाखतीत म्हटले की, 'मला कोणाच्या रूममध्ये जाऊन हुक्का लावण्याची सवय नाही आणि याबाबत बोलण्याची सुद्धा, हे सगळंच जाणतात. पण कधीकधी त्याबद्दल न बोलणे चांगले असते. इरफान पठाण पुढे म्हणाला की, ' खेळाडूचे काम मैदानावर कामगिरी करणे आहे आणि मी फक्त यावरच लक्ष केंद्रित करायचो'.

पाहा व्हिडीओ : 

न्यूझीलंड दौऱ्यातून सुद्धा बाहेर ठेवण्यावरून झाला होता वाद : 

काही दिवसांपूर्वी  इरफान पठाणने 'लल्लनटॉप' शी बोलताना म्हटले 2009 मधील एका घटनेचा मुल्लेख केला. न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमध्ये प्लेईंग 11 मध्ये त्याला स्थान मिळालं नव्हतं. पठाणने  तत्कालीन कोच गॅरी कर्स्टनला याचं कारण विचारलं. यापूर्वी त्याने श्रीलंका विरुद्ध सीरिजमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स दिला होता. इरफान म्हणाला की मला प्लेईंग 11 मधून का काढलं याचं कारण जाणून घ्यायचं होतं जेणेकरून मी स्वतःमधील कमतरतेवर काम करू शकेल आणि अधिक मजबूतपणे कमबॅक करू शकेन.

इरफानने सांगितले की, गॅरी कर्स्टनने त्याला वगळण्याची दोन कारणे सांगितली. पहिले कारण म्हणजे - त्या गोष्टी त्याच्या हातात नव्हत्या. इरफानला समजले की हा निर्णय धोनीचा आहे, कारण त्यावेळी अंतिम प्लेईंग 11 मध्ये खेळाडूंना निवडण्याचे सर्वाधिकार कर्णधाराकडे होते. इरफान पुढे म्हणाले, 'कर्स्टनने मला दोन कारणे सांगितली. तो म्हणाला - काही गोष्टी अशा आहेत ज्या माझ्या हातात नाहीत. हे गॅरीचेच शब्द होते. मी विचारले की ते कोणाच्या हातात आहे, पण त्याने मला सांगितले नाही. पण ते कोणाच्या हातात आहे हे मला आधीच माहित होते. प्लेइंग इलेव्हनचा निर्णय कर्णधाराच्या निवडीवर अवलंबून असतो. हा निर्णय कर्णधार, प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापन घेत असतात. त्यावेळी धोनी कर्णधार होता. तो निर्णय बरोबर होता की चूक, याच्या खोलात मी जाणार नाही, कारण प्रत्येक कर्णधाराला त्याच्या पद्धतीने संघ चालवण्याचा अधिकार आहे'.

FAQ : 

इरफान पठाणने त्याच्या ड्रॉप होण्याबाबत काय सांगितले?

इरफान पठाणने एका मुलाखतीत सांगितले की, त्याला कोणाच्या रूममध्ये जाऊन हुक्का लावण्याची सवय नाही आणि याबाबत बोलण्याचीही सवय नाही. त्याने पुढे म्हटले की, खेळाडूचे काम फक्त मैदानावर कामगिरी करणे आहे आणि तो यावरच लक्ष केंद्रित करायचा.

इरफान पठाणचा कोणता व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे?

इरफान पठाणचा 5 वर्षांपूर्वीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात त्याने एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखालील संघातील निवडीबाबत आणि हुक्का सेट करण्याच्या सवयीबाबत वक्तव्य केले आहे.

इरफान पठाणच्या वक्तव्याने कोणता वाद निर्माण झाला आहे?

इरफान पठाणच्या हुक्का सेट करण्यासारख्या वक्तव्याने एमएस धोनीच्या नेतृत्वावर आणि संघ निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, ज्यामुळे क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे.

