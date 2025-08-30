English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'जर तुम्ही महत्त्वाच्या वेळीही...', इरफान पठाणने वर्कलोडवरुन बुमराहला सुनावलं, 'जरा सिराजप्रमाणे...'

अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफीमध्ये भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिकेनंतर भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहवरील वर्कलोड व्यवस्थापनावरुन चर्चा रंगली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 30, 2025, 06:18 PM IST
'जर तुम्ही महत्त्वाच्या वेळीही...', इरफान पठाणने वर्कलोडवरुन बुमराहला सुनावलं, 'जरा सिराजप्रमाणे...'

भारत विरुद्ध इंग्लंड अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफीनंतर जसप्रीत बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटवरुन चर्चा रंगली आहे. पूर्णपणे तंदरुस्त असूनही, बुमराह पाचपैकी फक्त तीन सामने खेळला. 2025 च्या सुरुवातीला भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये खेळताना  पाठीच्या दुखापतीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंट संदर्भातील निर्णय अनेकांना पटला नाही. माजी भारतीय अष्टपैलू इरफान पठाणने इंग्लंडविरुद्धच्या नुकत्याच संपलेल्या कसोटी मालिकेनंतर बुमराहच्या 'पिक अँड चूज' दृष्टिकोनावर टीका केली.

Add Zee News as a Preferred Source

"काही 'पिक अँड चूज' म्हणजेच ठरवा आणि निवड करा असेदेखील होते. मी नेहमीच याच्या विरोधात आहे आणि ते दिसूनही येत होते," असं पठाणने युट्यूबवरुन संवाद साधताना म्हटलं होतं. पुढे तो म्हणाला होता की,  बुमराहने कधीकधी चांगली कामगिरी केली असली तरी तो संघाच्या अपेक्षांनुसार खेळला नाही.

आता, पठाणने बुमराहवरील त्याच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. "बऱ्याच लोकांना वाटतं की मी त्याच्या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. तसं अजिबात नाही. मी अशा व्यक्तीवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित करेन जो पाठीच्या दुखापतीनंतरही कसोटी क्रिकेटला प्राधान्य देतो. महत्त्वाचं म्हणजे इतर अनेक खेळाडूंनी असे केले नाही? मी कधीही असं करणार नाही. कोणीही इतके मूर्ख नाही?," असं त्याने म्हटलं आहे. 

मी फक्त म्हणत आहे की एकदा तुम्ही मैदानावर आलात की, तुम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करा. मी तुम्हाला खात्री देतो की जर व्यवस्थापन असेच चालू राहिले, पाच ते सहा षटके गोलंदाजी - तर आपल्याला बराच काळ अपेक्षित निकाल मिळणार नाही," असं इरफान पठाण रेव्हस्पोर्ट्झवर म्हटलं.

"आम्ही कामाचं व्यवस्थापन करू, पण लॉर्ड्स कसोटीसारख्या महत्त्वाच्या वेळीही, जर आपण कामाचे व्यवस्थापन करायचे ठरवले तर मग अपेक्षित निकाल कसा येईल? गरज पडल्यास तुम्ही ते पुढे ढकलू शकता. सामन्यानंतर रिकव्हरी आणि व्यवस्थापन होऊ शकते," असं इरफान स्पष्ट म्हणाला. 

जर तुम्ही फक्त तीन सामने खेळत असाल आणि त्यामध्ये तुम्ही एका स्पेलमध्ये फक्त काही षटके टाकली तर संघासाठी ते फार आव्हानात्मक आहे असंही त्याने म्हटलं. पठाण पुढे म्हणाला की, बुमराहला सिराजप्रमाणे विचार करावा लागेल.

"बुमराह पाठीच्या दुखापतीतून रिकव्हर होत असताना दोन आठवड्यांसाठी एनसीएमध्ये कोचिंग कोर्स करत होतो. मला त्याची प्रगती अगदी स्पष्ट दिसत होती. तो पाच षटके टाकायचा, एका दिवसाचा ब्रेक घ्यायचा आणि नंतर परत येऊन सहा षटके टाकायचा. तो खूप गुशार आहे आणि संघ देखील रिकव्हरीसाठी काय करायचं आणि सामन्याच्या वेळेपूर्वी किती गोलंदाजी करायची आणि कधी गोलंदाजी करायची याबद्दल खूप स्पष्ट आहे. प्रक्रिया सुरू आहे. पण ही प्रक्रिया सामन्यातही लागू करु शकत नाही," असं इरफान पठाण म्हणाला आहे. 

"एकदा तुम्ही मैदानावर गेलात की, तुम्हाला सिराज जसा विचार करतोय तसा विचार करावा लागतो. मी असं म्हणत नाही की इतर कोणीही असा विचार करत नाही, पण काही खेळाडूंचे निकष किंवा मानसिकता वेगवेगळी असते, कदाचित भूतकाळातील दुखापतींमुळे किंवा त्यांच्या शरीराच्या कामाच्या पद्धतीमुळे कोणत्याही कारणास्तव असू शकतं. पण यामुळे संघाचं काय होते? तुम्हाला अपेक्षित निकाल मिळत नाही. म्हणूनच, जेव्हा तुम्ही तिथे असता आणि देशासाठी खेळता तेव्हा तुम्ही वर्कलोड व्यवस्थापनाबद्दल जास्त विचार करू शकत नाही," असं स्पष्ट मत इरफान पठाणने म्हटलं आहे. 

पठाणने भारत विरुद्ध इंग्लंड लॉर्ड्स कसोटीचाही उल्लेख केला, जिथे बुमराहच्या मर्यादित स्पेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. "मी लॉर्ड्स कसोटी सामन्याबद्दल बोलत आहे. णि जो रूट आणि बेन डकेट यांनी भागीदारी केली. कर्णधार शुभमन गिलसाठी त्याचा नंबर एक गोलंदाज 1.2 षटके टाकणे खूप महत्वाचे होते, कारण जर त्याने असे केले तर त्याला (रूट) बुमराह आऊट करण्याची फार शक्यता होती. कारण त्याने हे आधी केले होते आणि पुन्हाही करू शकला असता. हे देखील शक्य होते की दोन षटके टाकल्यानंतरही त्याला विकेट मिळाली नाही, परंतु तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे," असं पठाण म्हणाला.

 

FAQ

1) जसप्रीत बुमराहचं वर्कलोड मॅनेजमेंट म्हणजे काय?
वर्कलोड मॅनेजमेंट म्हणजे जसप्रीत बुमराहच्या शरीरावर येणारा ताण कमी करण्यासाठी आणि त्याच्या दीर्घकालीन फिटनेस आणि कार्यक्षमतेसाठी त्याला निवडक सामन्यांमध्येच खेळवण्याची रणनीती आहे. यामुळे त्याच्या दुखापती टाळण्याचा आणि त्याच्या क्रिकेट कारकीर्दीला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

2) बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंट का आवश्यक आहे?
बुमराहचा अनोखा गोलंदाजीचा अ‍ॅक्शन आणि सर्व फॉरमॅटमधील सातत्यपूर्ण सहभाग यामुळे त्याच्या शरीरावर खूप ताण येतो. त्याला 2023 मध्ये पाठीच्या दुखापतीमुळे शस्त्रक्रिया करावी लागली होती, आणि त्यानंतर बीसीसीआय त्याच्या फिटनेसबाबत विशेष काळजी घेत आहे. वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे त्याला दुखापतींपासून संरक्षण मिळते आणि तो महत्त्वाच्या सामन्यांसाठी ताजा राहतो.

3) बुमराहने अलीकडील इंग्लंड दौऱ्यात किती सामने खेळले?
2025 मधील इंग्लंडविरुद्धच्या अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफीमध्ये बुमराहने पाचपैकी फक्त तीन टेस्ट सामने खेळले. त्याने 119.4 षटके टाकली आणि 14 विकेट्स घेतल्या, ज्यात दोन पाच विकेट्स हॉलचा समावेश आहे. त्याला एजबॅस्टन आणि द ओव्हल येथील सामने विश्रांतीसाठी वगळण्यात आले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
irfan pathanJasprit Bumrahजसप्रीत बुमराहइरफान पठाण

इतर बातम्या

Manoj Jarange Demands Wankhede: 'आम्हाला वानखेडे स्टेड...

मुंबई बातम्या