/भारताविरुद्ध कहर केल्यानंतर जय मुंद्राचं नशीब उजळलं! नव्या संघात करणार एन्ट्री

Jai Moondra : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या दोन सामन्यांच्या टी20 मालिकेनंतर आता आयर्लंडच्या गोलंदाजांची जगभरामध्ये कौतुक केले जात आहे. भारताच्या संघाला रोखण्यामध्ये आयर्लंड गोलंदाज जय मुंद्रा याचे महत्वाचे योगदान होते. त्याने दोन्ही सामन्यांमध्ये भारतीय संघासमोर दमदार गोलंदाजी केली आणि त्याने त्याच्या संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. जय मुंद्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, भारताविरुद्ध मालिकेमध्ये चांगली कामगिरी केल्यानंतर आता त्याला रॉटरडॅम डॉकर्सच्या संघात समावेश करण्यात आले आहे.
भारताविरुद्ध मालिकेमध्ये जय मुंद्राने केलेल्या कमालीच्या कामगिरीनंतर आता संपूर्ण जगाचे त्याने लक्ष वेधले आहे. त्याने त्याच्या भेदक गोलंदाजीने भारतीय फलंदाजांना त्रस्त केले आणि आयर्लंडच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता तो युरोपियन टी20 प्रीमियर लीगमध्ये सामील होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. जय मुंद्रा हा युरोपियन टी-२० प्रीमियर लीगच्या (ईटीपीएल) पहिल्या खेळाडू ड्राफ्टमध्ये निवड झाली आहे. आता तो रॉटरडॅम डॉकर्सकडून खेळताना दिसणार आहेत. आयर्लंडच्या संघासाठी जय मुद्राने भारताविरुद्ध मालिकेमध्ये पदार्पण केले.
हे ही वाचा
भारताविरुद्धच्या या प्रभावी कामगिरीमुळे जय मुंद्रा ईटीपीएल प्लेयर ड्राफ्टमधील सर्वाधिक मागणी असलेला खेळाडू बनला. रॉटरडॅम डॉकर्सने ड्राफ्टमधील पहिल्या क्रमांकाच्या निवडीद्वारे मुंद्राला आपल्या संघात सामील करून घेतले. त्याच्या व्यतिरिक्त, संघाने नेदरलँड्सचे मायकल लेविट, रायन क्लेन, विक्रमजीत सिंग आणि साकिब झुल्फिकार, तसेच स्कॉटलंडचा जॅस्पर डेव्हिडसन यांनाही संघात घेतले. युरोपियन टी20 प्रीमियर लीग एकूण 36 खेळाडूंची निवड करण्यात आली. अॅमस्टरडॅम फ्लेम्स आणि रॉटरडॅम डॉकर्स यांनी नेदरलँड्समधून सर्वाधिक खेळाडू निवडले, तर एडिनबर्ग कॅसल रॉकर्स आणि ग्लासगो कॉस्मिक्स यांनी स्कॉटलंडमधील 12 पैकी नऊ खेळाडूंना आपल्या संघात स्थान दिले.
भारताविरुद्ध मालिकेच्या पहिल्या टी20 सामन्यामध्ये त्याने 4 ओव्हरमध्ये 25 धावा खर्च करुन त्याने 2 विकेट्स नावावर केले. दुसऱ्या सामन्यात त्याने 4 ओव्हरमध्ये तीन विकेट्स घेतले आणि 32 धावा खर्च केल्या. त्याने दोन्ही सामन्यांमध्ये भारताचा संजू सॅमसन बाद केले त्याला या मालिकेमध्ये मालिकावीरचा पूरस्कार देखील देण्यात आला होता.