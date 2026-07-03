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भारताविरुद्ध कहर केल्यानंतर जय मुंद्राचं नशीब उजळलं! नव्या संघात करणार एन्ट्री

भारताच्या संघाला रोखण्यामध्ये आयर्लंड गोलंदाज जय मुंद्रा याचे महत्वाचे योगदान होते. त्याने दोन्ही सामन्यांमध्ये भारतीय संघासमोर दमदार गोलंदाजी केली आणि त्याने त्याच्या संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. आता भारताविरुद्ध चांगली कामगिरी केल्यानंतर खेळाडूचे नशीब उजळले आहे, आता त्याला रॉटरडॅम डॉकर्सच्या संघात समावेश करण्यात आले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:57 PM IST
भारताविरुद्ध कहर केल्यानंतर जय मुंद्राचं नशीब उजळलं! नव्या संघात करणार एन्ट्री
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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